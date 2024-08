Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails von Tag 13 der Olympischen Spiele im Liveticker

13.21 Uhr: Abgesehen davon lief es aber bislang ganz gut. Von gleich vier verschiedenen Finalteilnahmen darf ich berichten.

Saskia Oettinghaus hat im Wasserspringen das Finale vom 3-Meter-Brett erreicht

das Finale vom 3-Meter-Brett erreicht Die deutsche Sprintstaffel um Gina Lückenkemper ist in das Finale über die 4x100 Meter eingezogen

eingezogen Yemisi Ogunleye hat mit ihrem letzten Versuch das Ticket für das Finale im Kugelstoßen gelöst

gelöst Der Kajak-Vierer der Männer, der Kajak-Vierer der Frauen sowie die Canadier-Weltmeister Peter Kretschmer und Tim Hecker haben allesamt in die Finalläufe im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne eingezogen

13.17 Uhr: Und dann gibt es noch ein ganz bitteres Aus in der Leichtathletik zu verkünden. Sophie Weißenberg hat sich bei den Vorbereitungen auf ihren Siebenkampf die Achillessehne im linken Fuß gerissen und wird den Wettkampf daher verpassen. Die 26-Jährige trat bei den 100 Meter Hürden in ein Hindernis und stürzte. Danach blieb sie auf der lila Bahn im Stade de France liegen, später musste sie in einem Rollstuhl aus dem Stadion gebracht werden.

13.15 Uhr: Was ist denn bislang so passiert an diesem 13. Wettkampftag? Aus deutscher Sicht hatte der Morgen schon zwei weniger erfreuliche Nachrichten in Petto: Zum einen hat Leonie Beck als Mitfavoritin über die 10 Kilometer Freiwasser eine Medaille deutlich verpasst - sie kam nur als Neunte ins Ziel.

13.12 Uhr: Auch heute starten wir erst ein wenig später mit dem Liveblog in den Tag. Heute Vormittag war nämlich nicht wahnsinnig viel los in Paris. Dafür machen wir im Gegenzug ein wenig länger, um die ein oder andere Leichtathletik-Entscheidung noch mitnehmen zu können.

13.10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum großen Liveticker-Blog zum zwölften Wettkampftag der Olympischen Spiele in Paris. Hier bleibt Ihr über alle Highlights des Olympia-Starts auf dem Laufenden.