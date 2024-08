Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 14 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Die Olympischen Spiele in Paris neigen sich langsam dem Ende entgegen. Am heutigen Freitag, den 9. August, steht der 14. Wettkampftag an. Vor allem in den letzten Tagen von Olympia finden üblicherweise die meisten Medaillenentscheidungen statt. Dies ist auch heute der Fall.

Gold, Silber und Bronze lassen sich in Sportarten wie Tischtennis, Hockey, Gewichtheben, Ringen, Taekwondo und vielen mehr gewinnen. Für die deutschen Fußballerinnen geht es im Duell gegen Spanien um Bronze. Im Männer-Finale treten Frankreich und Spanien gegeneinander an.