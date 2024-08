Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails von Tag 11 der Olympischen Spiele im Liveticker

11.15 Uhr: Voller Fokus jetzt auf die Qualifikation im Weitsprung! Malaika Mihambo ist schon im Tunnel. Hauptsache das Brett treffen und ins Finale einziehen, Rest erstmal egal. Wir hoffen natürlich, dass sie ihre Corona-Erkrankung aus der Vorbereitung gut weggesteckt hat, ihr Trainingspensum musste sie deshalb ein bisschen runterfahren.

11.12 Uhr: Alter Schwede - im wahrsten Sinne des Wortes! Springreiter Henrik von Eckermann hat auf seinem Starpferd King Edward noch keinen Fehler, aber er muss bei einer Kombination so stark korrigieren, dass Pferd und Reiter plötzlich nicht mehr zueinanderfinden. Von Eckermann wird abgeworfen und ist raus! Vielleicht war auch am Zaumzeug was kaputt. Immerhin sind beide wohlauf.

11.10 Uhr: Stotterstart für das DBB-Team gegen Giannis Antetokounmpo und Co.! Der Greek Freak hat schon spektakulär per Alley-Oop gestopft, Bruder Thanasis geht wie immer an der Seitenlinie steil. 16:4 für die Griechen, viereinhalb Minuten noch im ersten Viertel.

11.07 Uhr: Im Sportklettern (Boulder & Lead) war bis eben Lucia Dörffel im Einsatz. Von 20 Starterinnen belegt sie aktuell Rang 8, aber da kommen noch ein paar. Der Lead-Teil folgt am Donnerstag.

11.01 Uhr: 20 von 30 durch im Springreiten, weiterhin erst zwei ohne Fehler. Da kommen noch ein paar ganz große Kaliber, aber bisher läuft es sehr gut für Christian Kukuk.

10.59 Uhr: Im Tischtennis scheint nichts anzubrennen. Annett Kauffmann hat ihr Einzel gegen Zhang ohne große Mühe mit 3:0 gewonnen (11:6, 11:6, 11:5). Xiaona Shan kann den Einzug gegen Amy Wang nun perfekt machen.