Olympia 2024 in Paris, Tag 10 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

12.12 Uhr: Holla, die Waldfee! Jingyuan Zou, der schon in der Quali in einer eigenen Welt turnte, zeigt im Finale eine ähnliche Leistung. Wahnsinn, wie sauber er turnt und wie spektakulär seine Flugelemente sind. Was sagen die Kampfrichter? 16.200, genau wie in der Qualifikation. Damit ist ihm Gold nicht mehr zu nehmen.

12.04 Uhr: Halbzeit am Barren, immer noch sind die 15.500 zu schlagen. Dahinter liegen zwei Athleten mit 15.100 Punkten. Bronze ist Stand jetzt definitiv im Bereich des Möglichen. Nicht vergessen: Dauser hatte sich kurz vor den Spielen eine Verletzung am Oberarm zugezogen, danach wackelte sogar die Olympia-Teilnahme.

11.59 Uhr: Der Amerikaner Noah Lyles hat sich gestern Abend in einem unglaublich engen Endlauf das Gold über die 100 Meter gesichert und darf sich jetzt "Schnellster Mann der Welt" nennen: Fünf Tausendstel gaben am Ende den Ausschlag. Jetzt will der erste amerikanische Olympiasieger auf der Strecke seit 20 Jahren auch abkassieren: "Ich will meinen eigenen Schuh. Ganz im Ernst. Ich will einen Sneaker. Mit Spikes lässt sich kein Geld verdienen." Ausrüster Adidas ist jetzt am Zug: Einen eigenen Sneaker hatte bislang noch kein Leichtathlet: "Ich finde, es ist verrückt, dass das nicht passiert ist, wenn man bedenkt, wie viele Medaillen wir mitbringen, wie viel Bekanntheit wir erlangen."

Außerdem postete Lyles in der Nacht eine emotionale Botschaft auf X: "Ich habe Asthma, Allergien, Legasthenie, ADS, Angstzustände und Depressionen. Aber ich sage Euch: Was Ihr habt, definiert nicht, was Ihr werden könnt. Warum nicht auch ihr!"

11.55 Uhr: Die ersten beiden Turner am Barren sind durch. Der Ukrainer Illia Kovtun hat mit einer 15.500 mächtig vorgelegt und greift mit diesem Score nach einer Medaille. Das muss auch Dauser erst einmal packen ...