Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 11 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Auch am heutigen Dienstag gibt es in Sachen Übertragung nichts neues: ein öffentlich-rechtlicher Sender, heute die ARD, ist mit einer Olympiakonferenz am Start, überdies könnt Ihr über die Websites und Mediatheken der ARD und des ZDF die ganzen Sportarten auch in Einzelstreams in voller Länge sehen.

Die zweite Option für den Olympiatag sind die beiden Kanäle Eurosport 1 (gratis) und Eurosport 2 (kostenpflichtig), die Ihr ebenfalls im Livestream empfangen könnt. Discovery+ und DAZN heißen hier die Anlaufstellen.