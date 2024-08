Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails vom Schlusstag der Olympischen Spiele im Liveticker

Olympia. 2024 in Paris, der Schlusstag JETZT im großen Liveticker-Blog

10.56 Uhr: Auch das Omnium der Frauen mit Franziska Brauße beginnt gleich - und ab 11.22 Uhr die Halbfinals im Sprint der Frauen. Lea Friedrich bekommt es im ersten Lauf mit der Niederländerin Hetty van de Wouw zu tun. Die war in der Quali Achtschnellste.

10.55 Uhr: Fünf Minuten noch bis zum Start im Modernen Fünfkampf. Annika Zillekens ist als Achte im Springreiten an der Reihe. Sie hat das Pferd "Chinka's Domerguie" bekommen. Vor drei Jahren der Eklat mit der Gerte, gestern verweigerte ihr Tier nach einem Abwurf. Hoffentlich geht diesmal alles gut!

10.49 Uhr: Ich bin ja gespannt, welche Hollywood-Stars heute Abend bei der Abschlussfeier aufmarschieren, in der der Staffelstab an Los Angeles 2028 übergeben wird. Was schon klar ist, sind die Sportarten, die neu oder wieder im Programm sind:

Baseball/Softball

Cricket (Variante Twenty20)

Flag Football

Lacrosse

Squash

Ja gut, da werden die Amis noch ein paar Medaillen mehr anschreiben als so schon. Breaking ist umgekehrt raus, Boxen steht auf der Kippe, der Fünfkampf wird umgebaut.

10.45 Uhr: Im Moment passiert tatsächlich fast gar nichts, das Spiel um Platz 3 im Wasserball ausgenommen. Die USA bekommen es hier mit Ungarn zu tun. Griechenland hat die Partie um Rang fünf mit 15:13 gegen Spanien gewonnen.

10.38 Uhr: Die Aufregung um Imane Khelif und Lin Yu-ting im Boxen nimmt kein Ende. Nachdem beide in ihren jeweiligen Gewichtsklassen souverän Gold gewonnen hatten, will Khelif nun juristisch zurückschlagen. Das berichtet L'Equipe. Es geht um eine Beschwerde wegen Cybermobbings bei der Staatsanwaltschaft. So will man herausfinden, wer die "frauenfeindliche, rassistische und sexistische Kampagne" zu verantworten hat.