Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 16 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 11. August, steht bei den Olympischen Spielen der 16. und zugleich Wettkampftag an. An diesem stehen noch einige Medaillenentscheidungen an. Zu den Highlights zählt das Finale im Handball der Männer zwischen Deutschland und Dänemark. Auch im Basketball und Volleyball der Frauen stehen die Finalspiele an.

Sportarten, in denen es ebenfalls noch um Medaillen geht, sind unter anderem Gewichtheben, Radsport, Moderner Fünfkampf, Ringen und Leichtathletik.