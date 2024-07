"Ich hoffe, ich irre mich": Boris Becker mit Rundumschlag gegen deutsche Athleten vor Olympia

Sein Eurosport-Kollege Fabian Hambüchen schlug in dieselbe Kerbe. "Der Leistungsgedanke war früher einfach größer. Ich glaube, in der ganzen Welt ist die Leistungsbereitschaft für einen Sieg momentan höher als bei uns", sagte der Reck-Olympiasieger von 2016 und übte Kritik am System: "Wenn man die Bundesjugendspiele sieht, da soll die Bewertung abgeschafft werden. Was ist das für ein Zeichen?"

Junge Sportlerinnen und Sportler würden ein Stück weit "verweichlicht", sagte Hambüchen: "Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum der Trend so ist, wie er ist."