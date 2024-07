Power Ranking zum Basketball-Turnier bei den Olympischen Spielen in Paris: Endlich die erste Medaille für Deutschland?

© getty

Olympia, Basketball Power Ranking - Platz 1: USA

Weltrangliste: Platz 1

WM 2023: Platz 4

Stars: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Natürlich mussten die US-Boys auf dem Platz an der Sonne landen. Was diesen Kader so unglaublich gut und auf dem Papier eigentlich unschlagbar macht, haben wir hier ausführlich erläutert. Wenn dann LeBron James mit 39 Jahren so groß aufspielt wie zu seinen besten Zeiten, führt an den Amerikanern kein Weg vorbei. Head Coach Steve Kerr hat die Qual der Wahl: Wenn die Starter mal nicht funktionieren, richtet es eben der zweite Anzug. Wenn die Offense mal nicht klickt, richtet es eben die Defense.

Und doch sind leise Zweifel erlaubt. Ganz so überragend lief die Vorbereitung nämlich nicht, selbst wenn alle Spiele gewonnen wurden. 101:100 gegen den Südsudan, 92:88 gegen Deutschland, auch Serbien hielt eine Halbzeit mehr als gut mit. Was auffällt: Die Gegner nehmen deutlich mehr Dreier - klar, gegen diese Super-Athleten lässt es sich sehr schwer zum Korb ziehen. Umgekehrt aber treffen die US-Superstars von der FIBA-Dreierlinie bisher nicht wirklich gut. 10:7 führte der Südsudan bei den verwandelten Triples, Deutschland sogar 13:6. Es könnte ein Spiel in der K.o.-Runde kommen, in dem ein solcher Rückstand am Ende den Unterschied macht.