Olympia 2024 in Paris, Tag 3 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

12.03 Uhr: Wer auf den Triathlon schielt: Da wurde das Training in der Seine heute erneut abgesagt. Die Plörre ist einfach zu dreckig! Dennoch soll es weiterhin am Dienstag und Mittwoch um Medaillen gehen. Deutschlands Thriathlon-Legende Jan Frodeno hat aber schon gewarnt: Seine Frau Emma musste "ihre Karriere aufgrund der Wasserverschmutzung bei einem Weltcup beenden, und das wünscht man keinem". Diskutiert wird außerdem ein "Duoathlon" - in dem Fall würde man einfach gar nicht schwimmen.

12.00 Uhr: Schiete! Der Deutschland-Achter ist in seinem Vorlauf nur Dritter geworden und hat damit den direkten Einzug ins Finale deutlich verpasst. Jetzt steht am Donnerstagvormittag (10.20 Uhr) der Hoffnungslauf an. Bei den letzten drei Spielen gab es immer eine Medaille für das Paradeboot (2012 Gold in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Silber). Aktuell ist der Achter aber alles andere als konstant. Hoffen wir auf Donnerstag!

11.48 Uhr: Was kommt heute denn (aus deutscher Sicht) noch so?