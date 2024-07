Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 3 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Dritter offizieller Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2024, am heutigen Montag, dem 29. Juli, stehen 18 Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Zum ersten Mal in der Historie steigt heute eine deutsche Basketball-Mannschaft der Frauen in ein olympisches Turnier ein. Das Duell des DBB-Teams gegen Europameister Belgien steigt ab 13.30 Uhr. Darüber hinaus will im Canadier Einer der zweifache Medaillenträger Sideris Tasiadis ein weiteres Mal nach Edelmetall greifen.

Weitere Highlights: Das Spiel der deutschen Handballer gegen Japan und mehrere Finals im Schwimmen.