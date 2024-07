Olympia 2024 in Paris, Tag 2 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

13.24 Uhr: So, das soll es mit Enttäuschungen aus deutscher Sicht aber erstmal gewesen sein (hoffentlich gilt das auch für den restlichen Tag). Widmen wir uns den erfreulicheren Nachrichten des bisherigen Olympia-Tages.

13.20 Uhr: Beim Judo in der Klasse bis 52 kg verlor Mascha Ballhaus außerdem sehr unglücklich nach drei Verwarnungen im Viertelfinale gegen usbekischen Vize-Weltmeisterin Diyora Keldiyorova. Hier ist der Traum von einer Medaille aber noch nicht ganz ausgeträumt. Schließlich kann die 24-Jährige mit zwei Siegen in der Hoffnungsrunde noch in den Kampf um Bronze eingreifen.

13.19 Uhr: Keine Chance mehr auf eine Medaille hat außerdem Tatjana Maria. Die 36-Jährige kassierte in ihrem Tennis-Duell gegen die Maria Lourdes Carle eine böse Klatsche und wurde mit 0:6, 0:6 nach Hause geschickt. Auch Tamara Korpatsch hatte in ihrem Match gegen Xinxu Wang (China) keine Chance und ist raus.

13.14 Uhr: Und auch für das deutsche Vielseitigkeits-Team ist der Traum von Edelmetall frühzeitig geplatzt. Christoph Wahler stürzte mit seinem Pferd Carjatan als zweiter Starter im Gelände und schied dadurch aus.

13.11 Uhr: Bevor wir uns aber den anstehenden Wettkämpfen widmen, wollen wir einen Blick zurück werfen und schauen, was heute schon so alles passiert ist. Aus deutscher Sicht verlief der Tag bislang nämlich eher weniger erfreulich. An der Luftpistole verpassten Christian Reitz und Robin Walter leider die Medaillenränge - am Ende mussten sie sich mit den Plätzen fünf und sechs zufrieden geben. Gold ging an den Chinesen Xie Yu vor dem Italiener Federico Nico Maldini sowie dessen Landsmann und Europameister Paolo Monna.