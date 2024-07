© getty

Olympia 2024, Basketball: Wo läuft Deutschland vs. Brasilien heute live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr Übertragungen zu Olympia sucht, könnt Ihr auf jeden Fall immer in der ARD oder im ZDF vorbeischauen. Heute überträgt ersterer Sender live aus Frankreich, allerdings wird voraussichtlich nicht das gesamte Spiel der Deutschen im Free-TV zu sehen sein. In voller Länge könnt Ihr aber via Website oder App im Livestream dabei sein.

Die Alternative dazu stellt das ZDF online bereit. Auch hier ist der Livestream kostenfrei verfügbar.

Anders ist die Lage über Eurosport 2, für den Kanal des Sportsenders ist nämlich ein Abo vonnöten. Auch online kostet der Stream über Plattformen wie discovery+ oder DAZN.