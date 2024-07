Deutschland vs. Japan: Basketball bei Olympia JETZT im Liveticker - 2. Viertel

Vor Beginn: Kann Deutschland nach EM-Bronze in 2022 und dem sensationellen WM-Erfolg im vergangenen Jahr die dritte Medaille in drei Jahren einheimsen? Der Weg dahin dürfte knackig werden: Gruppengegner Frankreich ist mit Victor Wembanyama und Rudy Gobert eine Macht in der Zone, und früher oder später muss auch der Goliath des olympischen Basketballturniers, Team USA, bezwungen werden - zumindest, wenn die Goldmedaille das Ziel ist.

Vor Beginn: Das deutsche Team trifft in Gruppe B neben Japan noch auf Brasilien und Mitfavorit Frankreich.

Vor Beginn: Der Tip-off soll um 13.30 Uhr erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Auftaktmatches der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2024 gegen Japan!