"Äußerst beunruhigend": Sorgt die Auflösung des französischen Parlaments für Olympia-Chaos?

Die Neuwahlen in Frankreich seien "ein demokratischer Prozess, der die Olympischen Spiele nicht stören wird", sagte Bach am Montag. Er betonte: "Wir sehen große Einigkeit für Olympia in Paris."

Frankreich sei es "gewohnt", Wahlen abzuhalten. "Wir werden ein neues Parlament haben, und alle werden die Olympischen Spiele unterstützen", meinte Bach am Randes eines Schulbesuchs in Paris.

Am Abend der Europawahlen, bei denen in Frankreich fast 40 Prozent für extrem rechte Parteien gestimmt hatten, hatte Präsident Macron Neuwahlen in der Nationalversammlung angeordnet. Die sollen am 30. Juni und 7. Juli und damit unmittelbar vor Olympia stattfinden.