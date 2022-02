Olympia 2022 - Zwei weitere Corona-Fälle! Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber betroffen

Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel und sein Teamkollege Terence Weber sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking mit.

Die beiden Nordischen Kombinierer waren am Tag zuvor in China gelandet, insgesamt waren sechs Teammitglieder nach ihrem Flug positiv getestet worden. Die Re-Tests bestätigten Frenzels und Webers Ergebnisse.

"Die Athleten waren nach dem Verdacht bereits von ihrer Teilmannschaft separiert worden. Aktuell gibt es bei beiden keine sogenannten Close Contacts", hieß es in der Mitteilung des DOSB: "Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt."

Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) befindet sich Frenzel "nun in Isolation in einem Hotel in Zhangjiakou. Terence Weber musste aufgrund seines CT-Wertes nicht in Isolation."

Für Frenzel und Weber, die beide für den SSV Geyer starten, in Flossenbürg in der Oberpfalz wohnen und eng befreundet sind, ist ein Start in der ersten Entscheidung am Mittwoch somit quasi ausgeschlossen. Der Wettbewerb wird damit zu einer Farce: Weil auch Topfavorit Jarl Magnus Riiber (Norwegen) und der Este Kristjan Ilves positiv getestet wurden, sind von den besten sieben Athleten des Gesamtweltcups nur noch drei übrig.

Nordische Kombination bei Olympia 2022: Staffel in Gefahr?

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat nun die Möglichkeit, Team-Olympiasieger Fabian Rießle und Manuel Faißt nach Peking zu holen. Damit würde er auch einen Start der vierköpfigen Staffel absichern, die am 17. Februar auf dem Programm steht. Derzeit stehen nur Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid zur Verfügung.

Sowohl Frenzel als auch Weber galten in Peking als Medaillenkandidaten. Der 33 Jahre alte Frenzel bestreitet seine wohl letzten Winterspiele, als erster Kombinierer der Geschichte hätte er eine vierte Goldmedaille holen können. Der acht Jahre jüngere Weber hatte im November im finnischen Ruka den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert.

Vor Frenzel und Weber war bereits Eiskunstläufer Nolan Seegert positiv getestet worden, er befindet sich in einem Isolationshotel in Peking.

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Zeitplan bei den Olympischen Spielen in Peking