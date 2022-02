Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht die Alpin-Entscheidung im Slalom der Herren an. Wie Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Den Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Olympia 2022, Slalom der Herren: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am Mittwoch, 16. Februar, fahren bei den Olympischen Winterspielen in Peking bei der vorletzten Einzelentscheidung der Herren im Ski Alpin die Slalom-Asse um die Medaillen. Auf der "Eisfluss"-Piste geht es in zwei Läufen um Gold, Silber und Bronze. Der 1. Lauf beginnt um 3.15 Uhr, der entscheidende 2. Lauf um 6.45 Uhr.

Wohl in keinem Alpin-Wettbewerb ist die Frage nach den Favoriten so schwer zu beantworten wie beim Slalom der Herren. Im Weltcup gab es in dieser Saison bei bisher sechs Rennen sechs verschiedene Sieger, nur vier Rennläufer standen zweimal auf dem "Stockerl". Zu diesen gehört auch Linus Straßer. Der deutsche Slalomspezialist gewann die Olympia-Generalprobe in Schladming und gehört auch im olympischen Slalom zu den Medaillenkandidaten.

"Es wird ein sehr interessantes, sehr enges Rennen, wo man extrem bei sich sein muss", sagte der Münchner mit Blick auf den Torlauf in Yanqing.

# Land Gesamt 1 Norwegen 12 7 7 26 2 Deutschland 9 6 3 18 3 USA 7 6 4 17 4 Österreich 6 6 4 16 5 Niederlande 6 4 3 13 5 China 6 4 2 12 7 Schweden 5 3 3 11 8 Schweiz 5 0 5 9 9 Russisches Olympisches Komitee 4 7 9 20 10 Frankreich 3 7 2 12 11 Italien 2 6 5 13 12 Japan 2 5 7 14 13 Kanada 2 3 2 7 14 Slowenien 1 4 10 15 15 Südkorea 1 3 1 5 15 Australien 1 2 1 4 17 Finnland 1 1 2 4 18 Neuseeland 1 0 2 3 19 Ungarn 1 0 1 2 20 Tschechien 1 0 0 1 20 Slowakei 1 0 0 1 22 Belarus 0 2 0 2 23 Spanien 0 1 0 1 24 Polen 0 0 1 1 24 Lettland 0 0 1 1 24 Belgien 0 0 1 1 24 Estland 0 0 1 1

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Die erfahrenen Olympia-Fans unter Euch werden es sicherlich schon wissen: Die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden täglich von Eurosport und einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live im TV und im Livestream übertragen. Das ist auch beim Slalom der Herren der Fall.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV

Im Free-TV könnt Ihr den Slalom der Herren heute live bei der ARD und Eurosport live verfolgen. Auf Das Erste und Eurosport 1 werden die beiden Läufe jeweils live gezeigt.

Die Live-Übertragung von Olympia 2022 beginnt bei der ARD am Mittwoch bereits um 2.05 Uhr. Bei Eurosport erfolgt der Starschuss in den wieder mit vielen Entscheidungen vollgepackten Olympiatag um 2 Uhr.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Die ARD bietet in der hauseigenen Mediathek und auf sportschau.de jeweils einen kostenlosen Livestream des Slaloms der Herren an. Auch das ZDF zeigt die beiden Läufe als kostenlosen Livestream.

Bei Eurosport könnt Ihr die Übertragung TV-Übertragung vom Slalom der Herren im kostenpflichtigen Eurosport-Player (5,99€ mtl.) live verfolgen - oder Ihr nutzt den Streaminganbieter Joyn.

DAZN-Abonnenten können alle Inhalte von Eurosport ohne zusätzliche Kosten auf der Plattform des "Netflix des Sports" sehen, so auch heute den Slalom Herren. Bei DAZN seht Ihr darüber hinaus jede Menge weitere Highlights aus der Welt des Sports im Livestream, beispielswiese am Mittwoch das Hinspiel des FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League bei RB Salzburg.

Ein DAZN-Abo kostet seit dem 1. Februar entweder 29,99 Monat pro Monat oder einmalig 279,99 Euro.

© getty Marco Schwarz aus Österreich geht als Führender im Weltcup in den olympischen Slalom.

Olympia 2022, Slalom der Herren im Liveticker

Auch wenn es in Deutschland mitten in der Nacht und am frühen Morgen ist, versorgt Euch SPOX von der Entscheidung im Slalom der Herren mit einem ausführlichen Liveticker. Klickt rein und erfahrt detailliert, wie sich Linus Straßer im Kampf um die Medaillen schlägt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Der Ski alpin-Zeitplan