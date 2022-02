Im Einsitzer der Herren fällt heute die Medaillenentscheidung. SPOX tickert den Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Peking live mit.

Die Rodler bestreiten heute die Läufe drei und vier im Einsitzer bei den Olympischen Spielen in Peking. Dabei ist der Deutsche Johannes Ludwig nach zwei Läufen auf Medaillenkurs. Er führt vor Wolfgang Kindl und Dominik Fischnaller. Auch Felix Loch ist noch in Reichweiter, er ist Vierter. Ob die Deutschen heute die nächste Medaille einsacken können, erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Rodeln: Einsitzer der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach den gestrigen ersten beiden Läufen stehen heute die Läufe drei und vier, und somit auch die Entscheidung, an. Zur Halbzeit führt der Deutsche Johannes Ludwig. Auch Felix Loch hat noch Chancen auf eine Medaille, der Rekordweltmeister liegt 0,382 Sekunden hinter seinem Landsmann. Zweiter ist der Österreicher Wolfgang Kindl, auf Rang drei ist Dominik Fischnaller aus Italien.

Vor Beginn: Der Rodelwettkampf geht um 12.30 Uhr (MEZ) mit dem 3. Lauf los. Den 4. und finalen Lauf absolvieren die Athleten dann um 14.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Medaillenentscheidung im Einsitzer der Herren.

Rodeln: Einsitzer der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Eurosport und das ZDF sind heute die richtigen Adressen für jene, die den Medaillenkampf im Einsitzer heute im Free-TV sehen wollen.

Wer das Rennen im Livestream sehen möchte, hat neben Eurosport und dem ZDF zusätzlich die Möglichkeit, es auch in der ARD und auf DAZN zu verfolgen.

Rodeln bei den Olympischen Spielen in Peking: Der Zeitplan