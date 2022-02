Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Einzelrennen bestreiten die Biathletinnen heute den Sprint bei den Olympischen Spielen in Peking 2022. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangenen Samstag gingen die Olympischen Spiele für die Biathletinnen und Biathleten los, als die Wettkämpfe mit der Mixed-Staffel eröffnet wurden. Der olympische Wettkampf der Damen begann dann zwei Tage darauf mit dem Einzelrennen, das die Deutsche Denise Herrmann sensationell gewann.

Nun steht das zweite Damen-Rennen in Form eines Sprints an. Am heutigen Freitag, den 11. Februar, geht im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu der 7,5 Kilometer lange Sprint um 10 Uhr deutscher Zeit los. Neben Herrmann gehen mit Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Vanessa Hinz drei weitere Deutsche an den Start.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Biathlon-Fans können das Rennen heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen.

© getty Denise Herrmann gewann im Einzelrennen die Goldmedaille.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV

Im Free-TV zeigen Eurosport und die ARD den Sprint der Damen live. Auf Eurosport 1 ist das Rennen Teil der "Medal Zone"-Konferenz, die von 9.30 Uhr bis 17 Uhr läuft. In der ARD wird der Medaillenkampf um 9.50 Uhr übertragen. Wilfried Hark kümmert sich dabei um die Moderation.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Darüber hinaus sind beide Sender, Eurosport und die ARD, auch für die Übertragung im Livestream zuständig.

Die ARD bietet in der Mediathek und auf sportschau.de einen kostenlosen Livestream an. Aber auch das ZDF, das heute keine Free-TV-Übertragung anbietet, liefert einen Livestream, der ebenfalls gratis abrufbar ist.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

SPOX tickert das Rennen live und ausführlich mit und bietet somit eine weitere Möglichkeit, den Kampf um Gold, Silber und Bronze zu verfolgen.

Biathlon bei Olympia 2022 in Peking: Der Zeitplan