Die Biathleten und Biathletinnen treten heute bei Olympia 2022 in Peking gemeinsam in der Mixed Staffel an. Das Rennen hier im Liveticker.

Früh am Morgen deutscher Zeit gehen die Biathleten und Biathletinnen direkt am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking an den Start der Mixed Staffel. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Mixed Staffel bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rennen findet im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu absolviert. Am morgigen Sonntag steht ein Ruhetag im Biathlon an, bevor es am Montag mit dem Einzelrennen der Damen weiter geht.

Vor Beginn: In der Mixed Staffel gilt es, als Nationalmannschaft mit jeweils zwei Biathleten und Biathletinnen 24 Kilometer am schnellsten hinter sich zu lassen, also 6 Kilometer für jede Person.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Biathlon-Mixed-Staffel bei Olympia 2022 in Peking! Um 10 Uhr deutscher Zeit startet das Rennen.

Biathlon: Mixed Staffel bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Die Mixed Staffel im Biahtlon ist heute im deutschen Free-TV zu sehen, ARD überträgt das Rennen mit Moderator Christian Dexne, die Vorberichterstattung beginnt dort um 9.45 Uhr.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ist auch Eurosport im Free-TV wieder eure Anlaufstelle für die Olympischen Spiele, auch die "Medal Zone"-Konferenz kehrt zurück mit unter anderem der Mixed Staffel im Biathlon. Der Sportsender bietet auch einen kostenpflichtigen Livestream an.

DAZN-Kunden müssen für die kompletten Olympischen Spiele weder die Plattform verlassen noch zusätzliche Kosten auf sich nehmen, denn durch eine Kooperation sind Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr als feste Sender zu sehen - und damit auch die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

Biathlon: Das deutsche Team für Olympia 2022 in Peking