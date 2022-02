Die Olympischen Spiele 2022 in Peking enden heute für die Biathlon-Damen mit dem Massenstart. Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker verfolgen.

Für die Biathletinnen gehen heute die Olympischen Spiele in Peking zu Ende. Der Massenstart ist heute die letzte Möglichkeit für die DSV-Athletinnen, eine Medaille zu holen. Ob das heute gelingen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Biathlon: Massenstart der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich war der Massenstart der Damen erst für den morgigen Tag angesetzt. Der Biathlon-Weltverband IBU teilte anschließend die Gründe für die Verlegung: Minus 18 Grad Celsius sollen es am Samstag laut Wettervorhersage kalt werden, zu kalt für einen Start beim Biathlon. Nun gehen die DSV-Athletinnen rund um Denise Herrmann schon heute zum letzten Mal auf die Jagd nach den Medaillen. Am Mittwoch konnten die DSV-Damen in der Staffel die Bronzemedaille holen. Gibt es heute im Massenstart weiteres Edelmetall für Deutschland?

Vor Beginn: Der Massenstart der Damen beginnt heute um 08.00 Uhr deutscher Zeit. Das Rennen findet heute im Nationalen Biathlonzentrum Zhangjiakou statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstarts der Damen im Biathlon bei Olympia 2022 in Peking.

Biathlon: Massenstart der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigen sich heute das ZDF und Eurosport für die Übertragung des Massenstarts verantwortlich. Pünktlich zu Rennbeginn um 08.00 Uhr seht Ihr auf den Sendern das Rennen live und in voller Länge.

Die beiden Sender bieten außerdem einen Livestream ihres Programms an. Den des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der kostenlosen ZDF-Mediathek. Den Livestream von Eurosport seht Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player.

DAZN zeigt den Massenstart der Damen heute ebenfalls live und vollumfänglich. Bei dem Streamingdienst seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

