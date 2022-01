Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Punkte, Gruppen, K.o.-Runde

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking geht es im Eishockey für die Frauen und Männer um Medaillen. In diesem Artikel geben wir Euch alle wichtigen Informationen zu den Turnieren.

Am 4. Februar beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Traditionell gibt es bei Winterspielen viel weniger Entscheidungen in Mannschaftssportarten, als bei Sommerspielen. Eine der wenigen zum olympischen Programm in Peking gehörenden Mannschaftssportarten ist Eishockey.

In der chinesischen Hauptstadt finden zwei separate Turniere statt: Eines für Frauen, eines für Männer. Die Frauen starten bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 3. Februar in ihr Turnier. Das Endspiel findet am 17. Februar teil. Am Männerturnier nehmen zwölf Mannschaften teil. Los geht's am 9. Februar mit den ersten Vorrundenspielen, das Finale steigt am 20. Februar, dem letzten Tag der Olympischen Spiele von Peking. Deutschland ist nur bei den Männern mit einer Mannschaft vertreten.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen

Der Modus bei den Turnieren der Frauen und Männer unterscheidet sich grundlegend. In den folgenden Abschnitten erklären wir genauer, wie die beiden Turniere ablaufen.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Frauen

Bei den Frauen sind die zehn qualifizierten Teams in der Vorrunde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften unterteilt. In der Gruppe A spielen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis fünf der Weltrangliste, in der Gruppe B Gastgeber China, der sechste der Weltrangliste und die drei Sieger der Qualifikationsturniere.

Alle Mannschaften der Gruppe A sind nach den Gruppenspielen im Modus "Jeder gegen Jeden" bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Hinzu kommen die ersten drei der Gruppe B. Für die Mannschaften der Gruppe A geht es in der Vorrunde darum, sich durch eine möglichst gute Platzierung eine bessere Ausgangsposition für das Viertelfinale zu schaffen. Ab dem Viertelfinale gilt dann der K.o.-Modus.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Männer

Bei den Männern wird in der Vorrunde in drei Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Nach den Vorrundenspielen im Modus "Jeder gegen Jeden" wird es etwas kompliziert. Die drei Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite qualifizieren sich fix für das Viertelfinale. Die weiteren vier Plätze für die Runde der besten Acht spielen die anderen acht Teams in der Viertelfinal-Qualifikation aus.

Zur Ermittlung der vier Qualifikationsspiele wird nach Abschluss der Vorrunde eine Gesamttabelle erstellt. Der Fünfte dieser Tabelle spielt dann in der Viertelfinal-Qualifikation gegen den Zwölften, der Sechste gegen den Elften, usw. Bei den Männern gilt bereits ab der Viertelfinal-Qualifikation der K.o.-Modus.

© getty Die Wukesong Arena ist eine von zwei Austragungsstätten der olympischen Eishockey-Turniere.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Punkte

In der Vorrunde gibt es bei Frauen und Männern für den Sieger nach der regulären Spielzeit (3 x 20 Minuten) drei Punkte. Steht ein Spiel nach 60 Minuten Unentschieden geht es in eine fünfminütige Verlängerung mit drei gegen drei Spielern (vier Spieler pro Seite, einschließlich des Torwarts). Wer dort das erste Tor macht gewinnt und erhält zwei Punkte, der Verlierer noch einen. Das gilt auch, wenn in der Verlängerung kein Tor fällt und ein Penaltyschießen die endgültige Entscheidung herbeiführen muss.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Gruppen

Wie bereits schon beschrieben, gibt es bei den Frauen in der Vorrunde zwei Gruppen und bei bei den Männern drei. Wir zeigen Euch die Aufteilung der Gruppen.

Frauen

Gruppe A Gruppe B USA Japan Kanada Tschechien Finnland Schweden RUC (Russian Olympic Commitee) Dänemark Schweiz China

Männer

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Kanada RUC (Russian Olympic Commitee) Finnland USA Tschechien Schweden Deutschland Schweiz Slowakei China Dänemark Lettland

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: K.o.-Runde

Bei den Frauen beginnt die K.o.-Runde mit dem Viertelfinale am 11. Februar. Weiter geht es mit dem Halbfinale am 14. Februar, dem Spiel um Platz 3 am 16. Februar und dem Finale am 17. Februar.

Bei den Männern findet die Spiele der Viertelfinal-Qualifikation am 15. Februar statt. Nur einen Tag später geht es mit dem Viertelfinale weiter, es folgen das Halbfinale am 18. Februar, das Spiel um Platz 3 am 19. Februar und das Finale am 20. Februar.

In den K.o.-Spielen bis einschließlich Viertelfinale beträgt die Spielzeit für eine Verlängerung Zeit fünf Minuten, in den Halbfinals und im Spiel um Platz 3 zehn Minuten und im Finale 20 Minuten. Nach Ende einer Verlängerung ohne Tor folgt jeweils ein Penaltyschießen.

Eishockey, Modus bei den Olympischen Spielen: Spielplan

Da Deutschland bei den Männern dabei ist, zeigen wir Euch den Spielplan der Vorrundengruppen ausführlicher

Gruppe A

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 10. Februar 14.10 Uhr USA China 10. Februar 14.10 Uhr Kanada Deutschland 12. Februar 5.10 Uhr Kanada USA 12. Februar 9.40 Uhr Deutschland China 13. Februar 14.10 Uhr China Kanada 13. Februar 14.10 Uhr USA Deutschland

Gruppe B

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 9. Februar 9.40 Uhr RUC Schweiz 9. Februar 14.10 Uhr Tschechien Dänemark 11. Februar 5.10 Uhr Dänemark RUC 11. Februar 9.40 Uhr Tschechien Schweiz 12. Februar 14.10 Uhr RUC Tschechien 12. Februar 14.10 Uhr Schweiz Dänemark

Gruppe C

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 10. Februar 5.10 Uhr Schweden Lettland 10. Februar 9.40 Uhr Finnland Slowakei 11. Februar 9.40 Uhr Schweden Slowakei 11. Februar 14.10 Uhr Finnland Lettland 13. Februar 5.10 Uhr Slowakei Lettland 13. Februar 9.40 Uhr Schweden Finnland

Viertelfinal-Qualifikation

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 15. Februar 5.10 Uhr n.n. n.n. 15. Februar 5.10 Uhr n.n n.n. 15. Februar 9.40 Uhr n.n. n.n. 15. Februar 14.10 Uhr n.n. n.n.

Zu welcher Uhrzeit welches Spiel stattfindet muss noch bestimmt werden.

Viertelfinale

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 16. Februar 5.10 Uhr n.n. n.n. 16. Februar 7 Uhr n.n n.n. 16. Februar 9.40 Uhr n.n. n.n. 16. Februar 14.30 Uhr n.n. n.n.

Halbfinale

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 18. Februar (Halbfinale 1) 5.10 Uhr n.n. n.n. 18. Februar (Halbfinale 2) 14.10 Uhr n.n n.n.

Spiel um Platz 3

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 19. Februar 14.10 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2

Finale