Paralympics: Sportschützin Natascha Hiltrop holt Gold

Sportschützin Natascha Hiltrop hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die nächste deutsche Goldmedaille gewonnen.

Die Rio-Zweite behielt im dramatischen Herzschlagfinale mit dem Luftgewehr über 10 m die Nerven und rettete mit dem letzten Schuss einen Vorsprung von 0,1 Ringen vor dem Südkoreaner Park Jinho ins Ziel. Mit 253,1 Ringen stellte die 29-Jährige einen neuen Paralympics-Rekord in der Startklasse SH1 auf.

Hiltrop holte damit das erste Gold für die deutschen Para-Sportschützen seit Athen 2004, in der Asaka Shooting Range von Tokio war es gar die erste Medaille für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Bereits in der Qualifikation war die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin des SV Lengers Zweite geworden. In Rio hatte der deutschen Vorzeigeschützin noch ein Ring zur Goldmedaille gefehlt, auch bei Weltmeisterschaften kam sie zuvor nie über Platz zwei hinaus.