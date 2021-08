Handball: K.o.-Runde bei Olympia 2021 - Spielplan, Termine, Ansetzungen, Finale

Bei den Olympischen Spielen beginnt am Dienstag im Handball-Turnier der Männer die K.o.-Runde. Wir zeigen Euch den weiteren Spielplan und wann die Spiele um die Medaillen stattfinden.

Handball: K.o.-Runde bei Olympia 2021 - Spielplan, Termine, Ansetzungen

Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht das Handball-Turnier der Männer in seine entscheidende Phase. Am vergangenen Sonntag wurden die Gruppenspiele abgeschlossen. Von den ursprünglich zwölf Teilnehmern qualifizierten sich die jeweils vier Ersten der beiden Gruppen für die K.o.-Runde.

Diese beginnt am Dienstag, 3. August, mit den vier Viertelfinalspielen. Alle Spiele finden im Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō in Tokio statt.

Sehr erfreulich - auch Deutschland ist noch im olympischen Wettbewerb vertreten. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason belegte nach drei Siegen und zwei Niederlagen den dritten Platz in der Gruppe A. Im Viertelfinale geht es für das DHB-Team gegen Afrikameister Ägypten (Spielbeginn: 13.45 Uhr). Folgende Länder stehen im Viertelfinale: Frankreich, Spanien, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Ägypten, Schweden, Bahrain.

Olympia, Handball: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 3. August 2.30 Uhr Frankreich Bahrain 3. August 6.15 Uhr Spanien Schweden 3. August 10 Uhr Dänemark Norwegen 3. August 13.45 Uhr Deutschland Ägypten

Handball, Olympia: Der weitere Spielplan mit Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale

Nach dem Viertelfinale geht es für die Handballer im Zwei-Tage-Modus weiter. Die Halbfinalspiele sind für Donnerstag, 5. August, terminiert, das Spiel um Bronze und das Finale für Samstag, 7. August. Sollte Deutschland im Viertelfinale gegen Ägypten gewinnen, geht es im Halbfinale gegen Frankreich oder Bahrain um den Einzug ins Finale.

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale 1 5. August 10 Uhr Sieger Frankreich - Bahrain Sieger Deutschland - Ägypten Halbfinale 2 5. August 14 Uhr Sieger Spanien - Schweden Sieger Norwegen - Dänemark Spiel um Platz 3 7. August 10 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale 7. August 14 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Handball: K.o.-Runde bei Olympia 2021- Modus

Ab dem Viertelfinale wird das Turnier klassisch im K.o.-Modus zu Ende gespielt. Es gibt keine Hauptrunde nach der Vorrunde, so wie man es beispielsweise von der Handball-WM oder der Handball-EM kennt.

Steht es bei einem Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit Unentschieden gibt es eine Verlängerung. Sollte nach der auch keine Entscheidung gefallen sein, muss das 7-Meter-Werfen herhalten.

Handball bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen die Übertragung der olympischen Spiele 2021 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unter sich auf. Die beiden Programme berichten abwechselnd live im Free-TV aus Tokio und übertragen dementsprechend auch die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft live. Hinzu kommt die tägliche Liveberichterstattung im Free-TV bei Eurosport.

Kostenlose Livestreams zu den noch folgenden Handballspielen findet Ihr in der ZDFMediathek unter sportschau.de und Joyn.

Handball: Der DHB-Kader bei den Olympischen Spielen im Überblick