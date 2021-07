Olympia 2021, Tennis - Alexander Zverev weiter souverän: Achtelfinale in Tokio

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist bei den Olympischen Spielen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg hielt den 108 Plätze schlechter klassierten Kolumbianer Daniel Elahi Galan am Montag auf dem Centre Court in Tokio bestens in Schach und feierte nach 70 Minuten ein ungefährdetes 6:2, 6:2. Zverev ließ keine einzige Breakchance zu und musste nicht einmal großartig glänzen.

Erstmals richtig gefordert dürfte Zverev bei seinem Olympia-Debüt aber im Achtelfinale werden, dort wartet der erste namhafte Gegner: Entweder trifft der 24-Jährige auf den an Position 13 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego oder Nikolos Basilaschwili aus Georgien. Wie Zverev haben auch sie in dieser Saison schon Turniersiege auf der ATP-Tour gefeiert.

Neben Zverev haben am Montag auch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) die Chance, in ihr erstes Olympia-Achtelfinale einzuziehen. Struff steht im letzten Match des Tages auf dem Centre Court aber eine Mammutaufgabe bevor: Er trifft auf den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic, der alle bisherigen drei Grand-Slam-Turniere der Saison gewonnen hat. Deutlich bessere Chancen auf dem Papier hat Koepfer gegen den Australier Max Purcell.