Olympia - Kanuten hoffen auf weitere Medaillen: "Acht, wenn es gut läuft"

Nach den erfolgreichen Auftritten des Slalom-Teams bei den Olympischen Spielen hat DKV-Sportdirektor Jens Kahl weitere Medaillen bei den Rennsport-Kanuten als Ziel ausgegeben.

"Vielleicht sechs", sagte der 59-Jährige am Samstag in Tokio, "acht, wenn es ganz gut läuft". Es gehe vor allem um "hochwertige Medaillen, wir wollen auf Gold gehen". Am Montag starten auf dem Sea Forest Waterway die Wettkämpfe der deutschen Rennsport-Kanuten um den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel. Das Slalom-Team des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) hatte in jeder Disziplin eine Medaille geholt. Neben Gold für Ricarda Funk gab es dreimal Bronze.

Das Fazit nach den Slalom-Wettbewerben falle "super" aus, sagte Kahl, der vor den Sommerspielen mit zwei Medaillen geplant hatte. Die Erfolge im Kasai Canoe Slalom Center seien "nach einer langen, entbehrungsreichen Zeit, in der wir nicht immer wussten, wo wir stehen, dann auch der verdiente Lohn".