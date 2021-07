Olympia: Deutsche Florettfechter im Einzel ausgeschieden

Die deutschen Florettfechter sind bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzel bereits ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Sportsoldat Peter Joppich verlor am Montag sein Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Choupenitch mit 13:15.

Benjamin Kleibrink (35), Olympiasieger 2008 in Peking, unterlag dem zweimaligen Afrikameister Alaaeldin Abouelkassem aus Ägypten schon in der Runde der letzten 32 mit 11:15. Andre Sanita war in seinem zweiten Gefecht gegen den italienischen Weltranglistenersten Alessio Foconi chancenlos (8:15).

Damit gehen die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) wie schon in Rio 2016 im Einzel leer aus. Zuvor waren bereits die Säbelfechter um Max Hartung in der Einzel-Konkurrenz nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Die einzige deutsche Starterin Leonie Ebert scheiterte am Sonntag ebenfalls in der Runde der letzten 16.

Die Hoffnungen der deutschen Fechter ruhen nun auf den Mannschaftswettbewerben. Dort werden die Florettfechter am Sonntag auf die Planche treten. Die größten Medaillenchancen haben am Mittwoch die Säbel-Männer um Hartung.