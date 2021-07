Olympia 2021 live am Dienstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Seit einigen Tagen sind die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet, zahlreiche Athletinnen und Athleten haben bereits Medaillen für ihr Land geholt. Auch am Dienstag gibt es Edelmetall abzuholen. Zeitplan, Sportarten sowie Übertragung im TV und Livestream - wir liefern Euch die Infos zum Tag.

Olympia 2021 live am Dienstag: Zeitplan, Sportarten

Tag fünf bei den Olympischen Spielen in Tokio steht am Dienstag, den 27. Juli, an. 351 Wettbewerbe werden bestritten, dabei stehen 93 Medaillen in 31 Entscheidungen auf dem Spiel.

Aus deutscher Sicht ist unter anderem das Spiel der Hockey-Herren gegen Großbritannien interessant. Das Vorrundenspiel beginnt um 5.15 Uhr. Außerdem bestreitet das deutsche Tennisduo bestehend aus Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff am frühen Morgen sein Doppel-Achtelfinale gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils.

Olympia 2021: In folgenden Sportarten gibt es am Dienstag Wettkämpfe

Sportart Anzahl der Wettkämpfe Medaillenentscheidungen Uhrzeit (MEZ) 3x3-Basketball 12 0 ab 3.15 Uhr Badminton 31 0 ab 3.00 Uhr Basketball 4 0 ab 3.00 Uhr Beachvolleyball 10 0 ab 2.00 Uhr Bogenschießen 36 0 ab 2.30 Uhr Boxen 29 0 ab 4.00 Uhr Fechten 10 2 ab 2.00 Uhr Fußball 6 0 Gewichtheben 4 4 ab 6.50 Uhr Handball 6 0 ab 2.00 Uhr Hockey 6 0 ab 2.30 Uhr Judo 45 6 ab 4.00 Uhr Kanuslalom 2 1 ab 7.00 Uhr Kunstturnen 1 1 ab 12.00 Uhr Mountainbike 1 1 ab 8.00 Uhr Reitsport 1 1 Rugby 12 0 ab 2.00 Uhr Schießen 4 2 ab 2.00 Uhr Schwimmen 35 4 ab 3.30 Uhr Segeln 13 0 ab 5.05 Uhr Softball 2 2 ab 3.00 Uhr Surfen 12 0 ab 0.00 Uhr Taekwondo 27 6 ab 3.00 Uhr Tennis 19 0 ab 4.00 Uhr Tischtennis 10 0 ab 3.00 Uhr Volleyball 6 0 ab 2.00 Uhr Wasserball 6 0 ab 7.00 Uhr Wasserspringen 1 1 ab 8.00 Uhr

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Am Dienstag ist die ARD für die Übertragung der Spiele im Free-TV verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch zahlreiche Wettkämpfe im Livestream bei Sportschau.de an. Das ZDF überträgt zwar nicht im frei empfangbaren Fernsehen, hat jedoch ebenfalls einige Livestreams in der ZDFMediathek parat.

Als weiterer Anbieter zeigt Eurosport den fünften Olympiatag live im TV und im Livestream. Während die Übertragung auf Eurosport 1 kostenlos und im Free-TV zu sehen ist, sind Eurosport 2 und das Livestream-Angebot im Eurosport-Player kostenpflichtig.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr auch den Eurosport-Livestream ohne Zusatzkosten sehen könnt. Dafür müsst Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement haben. Beim Streamingdienst finden alle Nutzer Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der Kooperation zwischen den beiden Anbietern 24 Stunden täglich vor.

Das DAZN-Abo ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 14,99 Euro versehen. Das Jahresabonnement kostet 149,99 Euro. Um Euch vom Livestream-Angebot zu überzeugen, könnt Ihr vor der ersten Zahlung DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

