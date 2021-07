Die deutschen Fußballer stehen im zweiten Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien unter Zugzwang. Bei SPOX könnt Ihr die Partie bei den Olympischen Spiele im Liveticker sehen.

Max Kruse und Co. müssen sich nach dem schwachen Turnierstart gegen Brasilien unbedingt steigern, wollen sie die Chancen auf ein Weiterkommen bei den Olympischen Spielen am Leben halten. Es geht gegen Saudi-Arabien. SPOX tickert alles für Euch ausführlich mit.

Deutschland vs. Saudi-Arabien: Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Deutschen steht heute viel auf dem Spiel. Die erste Partie gegen Brasilien ging 2:4 verloren, aktuell ist man deswegen Letzter in der Gruppe D. Auch Saudi-Arabien steht nach der 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste noch ohne Punkt da.

Vor Beginn: Los geht die Partie um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im International Stadium Yokohama.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Olympiamannschaft. Der Gegner heute heißt Saudi-Arabien.

Deutschland vs. Saudi-Arabien: Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Die Partie könnt Ihr heute entweder in der ARD oder bei Eurosport live sehen. Es werden also mehrere Free-TV-Übertragungen angeboten. Als Alternative bietet Euch die ARD auch einen Gratis-Livestream an. Eurosport hat ebenfalls einen Livestream im Angebot, jedoch ist dieser kostenpflichtig.

Außer Ihr habt bereits ein DAZN-Abonnement, dann müsst Ihr nämlich nichts mehr draufzahlen. Wegen der gemeinsamen Kooperation sind Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich rund um die Uhr bei DAZN abrufbar.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abo im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro.

Olympia 2021: Deutschlands Gruppe D im Überblick