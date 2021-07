Die Olympischen Spiele in Tokio finden 2021 vom 23. Juli bis zum 8. August statt. Zur Tradition gehört es, dass jedes Team von einem Fahnenträger oder einer Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier in die Arena geführt wird. Wir blicken auf alle Fahnenträger*innen der deutschen Geschichte.

Olympia 2021: Alle deutschen Fahnenträger und Fahnenträgerinnen der Geschichte

1928 trug der Leichtathlet Ernst Paulus erstmals die deutsche Flagge bei einer Eröffnungsfeier, damals noch für das deutsche Reich in Amsterdam.

Die erste Teilnahme nach den Kriegsjahren erfolgte 1952 in Helsinki als BR Deutschland, ehe die BRD und die DDR ab 1968 mit getrennten Mannschaften antraten.

Während der gesamte Westen die Spiele 1980 in Moskau boykottierte, verzichtet die DDR auf eine Teilnahme der Spiele in in den Los Angeles 1984.

Nach dem Mauerfall 1989 trat Deutschland dann bei Olympia 1992 erstmals als wiedervereinigte Nation an.

© getty Timo Boll war 2016 in Rio der deutsche Fahnenträger.

Jahr Austragungsort Fahnenträger*in Sportart 1928 Amsterdam Ernst Paulus Leichtathletik 1952 Helsinki Friedel Schirmer Leichtathletik 1956 Melbourne Karl-Friedrich Haas (BRD) Leichtathletik 1960 Rom Fritz Thiedemann (BRD) Reiten 1964 Tokio Ingrid Engel-Krämer (DDR) Wasserspringen 1968 Mexiko-Stadt Wilfried Dietrich (BRD) Ringen 1968 Mexiko-Stadt Karin Balzer (DDR) Leichtathletik 1972 München Detlef Lewe (BRD) Kanusport 1972 München Manfred Wolke (DDR) Boxen 1976 Montreal Hans Günter Winkler (BRD) Leichtathletik 1976 Montreal Hans-Georg Reimann (DDR) Leichtathletik 1980 Moskau Kristina Richter (DDR) Handball 1984 Los Angeles Willi Kuhweide (BRD) Segeln 1988 Seoul Reiner Klimke (BRD) Reiten 1988 Seoul Ulf Timmermann (DDR) Leichtathletik 1992 Barcelona Manfred Klein Rudern 1996 Atlanta Arnd Schmitt Fechten 2000 Sydney Birgit Fischer Kanusport 2004 Athen Ludger Beerbaum Reiten 2008 Peking Dirk Nowitzki Basketball 2012 London Natascha Keller Hockey 2016 Rio de Janeiro Timo Boll Tischtennis 2021 Tokio Laura Ludwig / Patrick Hausding Beachvolleyball / Wasserspringen

Olympia 2021: Erstmals ein Fahnenträger-Duo

Bei den olympischen Spielen in Tokio kommt es zu einem Novum. Nachdem der IOC eine geschlechtergerechte Lösung angeregt hat, hat sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dazu entschieden, erstmals ein Fahnenträger-Duo für die anstehenden Spiele zu bestimmen.

Um eine klares Zeichen für die Gleichberechtigung zu setzen, werden dabei eine Athletin und ein Athlet das Team Deutschland anführen.

Fans hatten dabei bis zum 18. Juli die Möglichkeit, online für ihre Favorit*innen zu stimmen.

Olympia 2021: Die Kandidatinnen bei der Wahl des Fahnenträger-Duos

Bei den Damen standen folgende Kandidatinnen zur Wahl, Angelique Kerber sagt ihre Olympia-Teilnahme jedoch kurzfristig ab:

Angelique Kerber (Tennis)

Laura Ludwig (Beachvolleyball)

Elisabeth Seitz (Turnen)

Annekatrin Thiele (Rudern)

Isabell Werth (Reiten)

Olympia 2021: Die Kandidaten bei der Wahl des Fahnenträger-Duos

Bei den Männern standen folgende fünf Kandidaten zur Wahl:

Tobias Hauke (Hockey)

Patrick Hausding (Wasserspringen)

Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis)

Richard Schmidt (Rudern)

Andreas Toba (Turnen)

Das Ergebnis setzt sich zu 50 Prozent aus Fan-Stimmen und zu 50 Prozent der Stimmen der Athlet*innen des Team D zusammen.

Die Wahl fiel schließlich auf Laura Ludwig und Patrick Hausding.

