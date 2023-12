Heute steht im Weltcup der Frauen das nächste Rennen an. In St. Moritz steht eine Abfahrt auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Rennen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Abfahrt der Frauen in St- Moritz: Ort, Datum, Zeit, Infos

Der Alpin-Weltcup der Frauen steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Speedwettbewerbe. Am heutigen Samstag, 9. Dezember, findet im Schweizer Skiort St. Moritz eine Abfahrt die zweite Abfahrt statt. Die erste Fahrerin wird sich um 10.30 Uhr auf die schwere Piste begeben.

Nach der Absage der beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia steht heute die erste Abfahrt des Winters an. In dieser gilt es für alle, die Dominatorin der Vorsaison, Sofia Goggia aus Italien, zu schlagen. Doch auch die Schweizerinnen um Laura Gut-Behrami sind auf ihrer Heimstrecke für vordere Platzierungen gut.

Die deutschen Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis ruhen auf Kira Weidle.

© getty Kira Weidle ist die beste deutsche Abfahrerin.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream?

Auch heute gibt es im TV und im Livestream wieder reichlich Wintersport live zu sehen. Von der Abfahrt der Frauen in St. Moritz berichten mehrere Anbieter.

Live im Free-TV wird das Rennen von der ARD und von Eurosport übertragen. Auf Das Erste und auf Eurosport 1 gibt es jeweils wenige Minuten vor dem Start der ersten Läuferin die ersten Livebilder zu sehen.

Ihr bevorzugt eine Übertragung im Livestream? Kein Problem - dazu werden einige Alternativen angeboten.

Kostenlose Livestreams findet Ihr in der in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Kostenpflichtig ist dagegen discovery+, der offizielle Streamingkanal von Eurosport.

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport können sich DAZN-Kunden das Rennen auch über die Plattform des Streamingdienstes ohne zusätzliche Kosten live ansehen. DAZN strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich rund um die Uhr aus.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Allen, die sich das Rennen heute nicht live im TV oder im Livestream ansehen können, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Wir tickern für Euch das komplette Rennen.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Frauen in St. Moritz.

Ski alpin heute live im Free-TV: Die wichtigsten Infos zur Abfahrt in St. Moritz

Wettbewerb : Abfahrt der Frauen in St. Moritz

: Abfahrt der Frauen in St. Moritz Datum : 9. Dezember

: 9. Dezember Uhrzeit : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr TV : Eurosport 1, ARD

: Livestream : discovery+, DAZN, ardmediathek. de, sportschau.de

: ardmediathek. Liveticker: SPOX

