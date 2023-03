Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-Weltcup tragen Frauen und Herren heute jeweils einen Super G aus. Wir verraten Euch, wie Ihr die Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der Terminkalender im alpinen Ski-Weltcup ist auch am heutigen Sonntag, 5. März, prall gefüllt. Es stehen zwei Super-G-Rennen an, je eines für Frauen und Herren.

Die Frauen starten ab 10.30 im norwegischen Kvitfjell zum zweiten Super G dieses Wochenendes, in Aspen (USA) geht der erste Fahrer um 18 Uhr auf die Piste.

Ski alpin: Der heutige Weltcup-Tag

Datum Uhrzeit Rennen So., 5.3. 10.30 Uhr Super G der Frauen in Kvitfjell So., 5.3. 18 Uhr Super G der Herren in Aspen

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell heute live im TV und Livestream

Den Super G der Frauen zeigen am frühen Mittag die ARD und Eurosport live im Free-TV. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr bei sportschau.deund in der ARD-Mediathek. Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Eurosport-Livestream bei zu discovery+, dort wird am Abend dann auch der Super der Herren gezeigt.

Den Super G der Herren überträgt nur Eurosport live im frei empfangbaren Fernsehen. Die ARD bietet dagegen ab 17.50 Uhr einen kostenlosen Livestream an.

Eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ermöglicht es Kunden des Streamingdienstes, das gesamte Programm von Eurosport abrufen zu können - also auch heute die beiden Super-G-Rennen.

Kostenlos ist der Zugriff auf DAZN jedoch nicht, mit dem entsprechenden DAZN-Paket, das Eurosport enthält, zahlt Ihr im Monatsabo 9,99 Euro. Hier erfahrt Ihr mehr zu den neuen DAZN-Paketen.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell heute im Liveticker

Wer die beiden Rennen, oder nur eines, heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, der erhält in den Livetickern von SPOX alle wichtigen Informationen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1526 2. Aleksander Aamodt Kilde 1180 3. Henrik Kristoffersen 874 4. Vincent Kriechmayr 817 5. Lucas Braathen 747 6. Loic Meillard 726 7. Marco Schwarz 634 8. Alexis Pinturault 593 9. Manuel Feller 494 10. James Crawford 418

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen