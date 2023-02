Die Skispringerinnen kämpfen heute bei der Nordischen Ski WM im Einzel um Edelmetall. Den gesamten Skisprung-Wettkampf der Frauen begleitet SPOX hier für Euch im Liveticker.

Am heutigen Donnerstag startet die Nordische Ski WM in Planica. Am ersten Wettkampftag steht für die Frauen das Einzelspringen auf dem Programm. Welche Athletinnen sich die Medaillen sichern können, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Skispringen WM: Einzel der Frauen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die große Favoritin auf Gold ist die Österreicherin Eva Pinkelnig. Sie zeigt sich in dieser Saison bislang in starker Form - den Gesamtweltcup führt sie aktuell souverän an. In der Weltcup-Wertung hinter Pinkelnig liegt DSV-Springerin Katharina Althaus. Sie führt das deutsche Aufgebot am heutigen Tag an. Neben Althaus und Pinkelnig, schielt vor allem Ema Klinec auf die Medaillenränge. Die Lokalmatadorin geht als Titelverteidigerin in den Wettkampf.

Vor Beginn: Der Wettbewerb im Rahmen der Nordischen Ski WM 2023 startet um 17.00 Uhr auf der Normalschanze in Planica.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Einzelspringens der Frauen.

Skispringen WM: Einzel der Frauen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt das ZDF am heutigen Tag das Einzelspringen der Frauen live ab 16.50 Uhr. Im kostenlosen Livestream überträgt der öffentliche-rechtliche Sender das Event auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Für die Übertragung des WM-Springens im Free-TV zeigt sich ebenfalls Eurosport zuständig. Der Sportsender beginnt heute mit seiner Übertragung um 16.45 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport findet Ihr auf discovery+.

Live und in voller Länge überträgt auch DAZN das WM-Einzelspringen der Frauen in Planica im Livestream ab 16.45 Uhr. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

