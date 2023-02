Für die Herren geht heute mit der Alpinen Kombination die Ski-alpin-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel los. SPOX tickert das Rennen live mit.

Erst gestern ging die Ski-alpin-WM in Courchevel/Méribel mit der Alpinen Kombination der Damen los. Heute sind in derselben Disziplin nun die Herren an der Reihe. Bei SPOX könnt Ihr das ganze Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Ski alpin WM: Kombination der Herren in Courchevel/Méribel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was die Kombination heute kennzeichnet, ist, dass nicht entweder die Speedfahrer oder die Technikfahrer gefragt sind, sondern es wird in beiden Bereichen Können benötigt. Das Rennen besteht nämlich aus einem Super G, die den ersten Durchgang bildet, und aus einem Slalom im zweiten Durchgang. Gestern war die Damen-Elite bereits in der Kombination gefragt. Das erste Gold der WM holte sich Federica Brignone vor Wendy Holdener und Ricarda Haaser.

Vor Beginn: Der Super G (1. Durchgang) beginnt um 11 Uhr, der zweite Lauf (Slalom) steigt um 14.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Alpinen Kombination der Herren bei der Ski-alpin-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel (Frankreich).

Ski alpin WM: Kombination der Herren in Courchevel/Méribel heute im TV und Livestream

Wie gestern bietet das ZDF auch heute die Kombination live im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de an. Als weiterer Anbieter kümmert sich auch Eurosport um die Übertragung. Der Sender, der sich der Aufgabe angenommen hat, ist Eurosport 1. Der Livestream bei discovery+, wo das Rennen ebenfalls gezeigt wird, ist kostenpflichtig.

Zu guter Letzt bietet auch DAZN den Auftakt der Herren live an. Der Grund: Eurosport und DAZN kooperieren gemeinsam, deswegen sind beide Eurosportsender bei DAZN zu sehen. Für DAZN selbst wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Neue Kunden haben die Wahl zwischen drei Paketen.

