Für die Skifahrer steht am heutigen Tag der Riesenslalom in Adelboden auf dem Programm. Wie das Rennen verläuft, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Riesenslalom der Herren in Adelboden - 1. Lauf Stand: Vor Beginn Rang Name 1 2 3 4 5

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Adelboden JETZT im Liveticker - 1. Lauf

Henrik Kristoffersen (NOR)

Nun schiebt sich Henrik Kristoffersen in den Steilhang nach dem Start. Von Beginn an werden die Läufer also voll gefordert. Auf dem recht schmalen weißen Band in der braun-grünen Landschaft ...

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Adelboden im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gleich eröffnet Henrik Kristoffersen den Riesenslalom von Adelboden. 67 Athleten aus 21 Nationen wollen sich dem Wettkampf stellen. Kurzfristig nicht dabei ist Alexander Schmid.

Vor Beginn: Wenig Schnee und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt sorgen für schwierige Bedingungen. Immerhin hat es zuletzt ein paar kalte Nächte gegeben. Neben den enormen Aufwendungen der Organisatoren machte das die Austragung des heutigen Rennes möglich.

Vor Beginn: Neben Manuel Feller kann Odermatt sicherlich Henrik Krisoffersen (Startnummer 1) gefährlich werden. Der Norweger zeigte zuletzt ansteigende Form. Dessen Landsmann Lucas Braathen (3) hat dem Schweizer Favoriten die einzige Saisonniederlage im Riesenslalom zugefügt (Alta Badia). Besser drauf war jüngst auch wieder Alexis Pinturault (4), der in Adelboden bereits drei Riesenslaloms gewonnen hat. Podiumschancen besitzt ferner Zan Kranjec (5). Sportler mit Startnummern jenseits der ersten Zehn werden keine Siegmöglichkeiten besitzen.

Vor Beginn: Als großer Favorit gilt Marco Odermatt (Startnummer 6). Gerade im Riesenslalom ist der Nidwaldner kaum zu schlagen. Der Gesamtweltcupführende hat drei der vier Riesentorläufe der Saison gewonnen und hier in Adelboden auch vor zwölf Monaten triumphiert. Doch neben Odermatt haben die Eidgenossen weitere Athleten, die weit vorn mit rein fahren können. Der vielseitige Loic Meillard (7) hat zuletzt starke Form bewiesen und auch Justin Murisier (8) ist gut für die besten Zehn. Darüber hinaus starten für die Schweiz Gino Caviezel (11), Semyel Bissig (33), Daniele Sette (34), Livio Simonet (36), Fadri Janutin (39) und Thomas Tumler (45).

Vor Beginn: Einen Podiumsanwärter schickt der ÖSV ins Rennen. Manuel Feller (Startnummer 2) hat in diesem Winter bereits drei zweite Plätze zu Buche stehen - einen davon beim Riesenslalom in Val d´Isere. Und im vergangenen Jahr wurde der Tiroler in Adelboden ebenfalls Zweiter. Auf ein Top-10-Resultat sind Stefan Brennsteiner (10) und Marco Schwarz (13) aus. Ferner erwarten wir Patrick Feurstein (20), Raphael Haaser (25), Lukas Feuerstein (57), Dominik Raschner (64) und Fabio Gstrein (66).

Vor Beginn: Deutschlands aktuell bester Riesentorläufer ist Alexander Schmid (Startnummer 15), der bei allen bisherigen Rennen der Saison in den Top 10 landete - zuletzt als Fünfter in Alta Badia. Mit ihm verbinden sich also die größten Hoffnungen. Für Stefan Luitz (32), Anton Grammel (52), Fabian Gratz (53) und Julian Rauchfuss (54) muss es auch aufgrund der hohen Startnummern erst einmal darum gehen, den zweiten Durchgang zu erreichen.

Vor Beginn: Um 10:30 Uhr starten wir den ersten Durchgang. Vor den Sportlern liegt eine 1.290 Meter lange und sehr anspruchsvolle Aufgabe, die auf 1.730 Metern gleich mit einem Steilhang, dem sogenannten Kanonenrohr beginnt. Leichter wird es auch in der Folge nicht. Es geht über 420 Höhenmeter zu Tal. Dabei weist die Kurssetzung von Sergey Komarov den Weg. Der Russe in Diensten des kroatischen Skiverbandes hat 56 Tore gesteckt.

Vor Beginn: An diesem Wochenende sind nach dem Jahresauftakt beim Slalom von Garmisch-Partenkirchen nochmals die Techniker gefragt. Insbesondere der Riesenslalom hat am Chuenisbärgli in Adelboden Tradition. Es handelt sich um den fünften von zehn Riesentorläufen des Weltcup-Winters.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Männer aus Adelboden! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens beginnt der Liveticker.

© getty Trotz eines mutigen Auftritts verpasste Linus Straßer die finale Runde in Garmisch-Partenkirchen. Das soll sich beim Riesenslalom in Adelboden ändern.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Adelboden heute im TV und Livestream

Der Wintersport im TV ist hauptsächlich bei zwei Sendern zu finden. Zum einen zeigt Euch das ZDF den Riesenslalom der Herren live aus Adelboden, zum anderen ist auch Eurosport ab 10.30 Uhr für Euch im Einsatz. Beim ZDF erwartet Euch das Moderatorenteam, bestehend aus Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Lena Kesting und Experten Marco Büchel.

Nicht nur im Fernsehen und Free-TV ist das Rennen zu sehen, auch online via Livestream könnt Ihr den Riesenslalom verfolgen. Den kostenlosen Livestream vom ZDF findet Ihr in der zugehörigen Mediathek. Für den Livestream von Eurosport benötigt Ihr allerdings einen kostenpflichtigen Zugang zum Eurosportplayer.

