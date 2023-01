Biathlon EM 2023 in Lenzerheide: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Am Mittwoch beginnt in Lenzerheide die Biathlon-Europameisterschaft 2023, bei der auch Athletinnen und Athleten aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - hier gibt es alles, was Ihr zu den Wettkämpfen wissen müsst.

Der Biathlon-Weltcup pausiert für eine Weile, das heißt jedoch nicht, dass die Wettkämpfe auf Eis gelegt werden. Es geht nämlich munter weiter, vom 25. bis 29. Januar 2023 findet in der Roland Arena in Lenzerheide, einem Ort im Schweizer Kanton Graubünden, die Europameisterschaft 2023 statt. Anstelle von Weltcuppunkten kämpfen die Biathletinnen und Biathleten um Medaillen.

Stars wie Denise Herrmann-Wick oder Johannes Thingnes Bö dürfen bei der EM jedoch nicht erwartet werden, vielmehr ist der Wettkampf eine Chance für Athletinnen und Athleten, die sonst nicht so oft zum Zug kommen. So kämpfen die Deutschen Lukas Fratzscher, Philipp Nawrath und Philipp Horn bei der EM um das letzte Ticket für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Oberhof. "Wir haben noch die EM, da wären die drei Kandidaten, die infrage kommen, am Start. Man hat dann einen 1:1-Vergleich und danach werden wir entscheiden, wen wir als Sechsten noch dazu nehmen könnten, auch außerhalb der Norm", sagte Bundestrainer Mark Kirchner der Deutschen Presse-Agentur. Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow und Johannes Kühn sind bereits qualifiziert.

Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - im Folgenden liefert Euch SPOX die wichtigsten Infos zur EM in Lenzerheide.

© getty Philipp Nawrath kämpft in Lenzerheide um ein WM-Ticket.

Biathlon EM 2023 in Lenzerheide: Datum, Termine, Zeitplan

Aufgebaut ist der EM-Zeitplan wie ein Weltcup. An vier von fünf Tagen geht es zur Sache, dabei sind jedes Mal sowohl die Frauen als auch die Männer im Einsatz. Am Mittwoch, den 25. Januar, beginnen die Wettkämpfe mit zwei Einzelrennen. Die Frauen müssen in ihrem 15 und die Männer 20 Kilometer zurücklegen. Am Tag darauf wird pausiert, ehe am Freitag (27. Januar) die Sprintbewerbe anstehen. Weiter geht es am Samstag mit den Verfolgungen. Zu guter Letzt finden am Sonntag, 29. Januar, die Staffelrennen an.

Datum Uhrzeit Wettkampf Mi., 25.1. 10.15 Uhr 15 km Einzel Frauen Mi., 25.1. 14.00 Uhr 20 km Einzel Männer Fr., 27.1. 10.30 Uhr 7,5 km Sprint Frauen Fr., 27.1. 14.00 Uhr 10 km Sprint Männer Sa., 28.1. 10.30 Uhr 10 km Verfolgung Frauen Sa., 28.1. 13.30 Uhr 12,5 km Verfolgung Männer So., 29.1. 10.30 Uhr 4 x 6 km Team Mixed Staffel So., 29.1. 13.30 Uhr 6 km + 7,5 km Single Mixed Staffel

Biathlon EM 2023 in Lenzerheide: Übertragung im TV und Livestream

Während die Biathlon-Weltcups in Deutschland von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie von Eurosport und DAZN übertragen werden, besitzen diese Sender, was die EM betrifft, keine Übertragungsrechte. Ihr müsst Euch also anderweitig umschauen.

Die Lösung liegt unter anderem beim Schweizer Sender SRFzwei, der die Hälfte aller EM-Wettkämpfe im TV und im Livestream zeigt: das Einzelrennen, den Sprint und die Verfolgung der Männer sowie die Single Mixed Staffel am Sonntag. Der Livestream lässt sich in Deutschland grundsätzlich nicht empfangen, das Geoblocking, eine geographische Sperre, verhindert es. Umgehen könnt Ihr das Geoblocking jedoch, indem Ihr einen VPN-Dienst einsetzt.

© getty Sverre Dahlen Aspenes gewann bei der vergangenen EM am Arber das Einzelrennen und die Verfolgung der Männer.

Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, um die EM live und gratis zu verfolgen. Bei eurovisionsports.tv werden die Rennen im Livestream angeboten.

