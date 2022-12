Biathlon: Wie lange fehlen Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff?

Die beiden Biathlon-Stars Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff werden dem norwegischen Skiverband weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Doch was ist eigentlich der Grund für ihre Ausfallzeit? Und wie lange werden sie insgesamt fehlen?

Nach dem ersten Weltcup der neuen Saison könnte man fast meinen, die norwegische Dominanz sei gebrochen. Mit Ingrid Landmark Tandrevold findet sich aktuell nur eine Norwegerin in der Top-Zehn des Gesamtweltcups wieder. Ein wesentlicher Grund für das mangelhafte Abschneiden der Skandinavier mag jedoch das Fehlen der zwei Zugpferde Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff sein.

Die beiden Sportlerinnen hatten sich auf der Saisonabschlussfeier im März mit dem Coronavirus infiziert. Seither haben sie, auf unterschiedliche Art und Weise mit den Nachwirkungen der Erkrankung zu kämpfen. Vor allem Tiril Eckhoff erwartete in den Folgemonaten eine lange Leidenszeit. Die 32-Jährige litt nach eigener Aussage unter massiven Schlafstörungen, die ihr Leben stark beeinträchtigten. "Sowas würde ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen", sagte sie kürzlich darüber.

Die Symptome seien so einschneidend gewesen, dass Eckhoff selbst zwischenzeitlich über ein vorzeitiges Karriereende nachgedacht habe. "Ich habe Yoga gemacht, meditiert und alles versucht. Und dann habe ich viel darüber nachgedacht, ob Corona das sein wird, das die Karriere von Tiril Eckhoff beendet." Letztlich entschied sie sich aber dagegen, jedoch immer mit der Priorität ihrer Gesundheit im Hinterkopf.

Auch Röiseland hatte nach der Corona-Infektion immer wieder Probleme. Im September erkrankte sie zusätzlich auch noch am Gürtelrose-Virus. Nun habe sie zwar alle Erkrankungen überstanden, ihr Körper sei allerdings noch immer gezeichnet. "Nach zwei Infektionen in den letzten sechs Monaten konnte ich nicht so trainieren, wie ich es wollte, und mein Körper verträgt im Moment nur kurze und leichte Trainingseinheiten", sagte sie im Vorfeld des Saisonstarts in Kontiolahti.

Biathlon: Wie lange fehlen Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff?

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland wird nicht vor Januar in die Saison einsteigen. Wie der norwegische Verband am Montag bekannt gab, lässt die angeschlagene 31-Jährige nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti mindestens auch die Wettkämpfe in Hochfilzen und in Le Grand-Bornand aus.

"Natürlich ist das ärgerlich", sagte Röiseland: "Aber meine Form ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste." Ihr Ziel sei es, "bei den Weltmeisterschaften stark zurückzukommen", daher, so die dreimalige Olympiasiegerin, "muss ich mir die nötige Zeit nehmen".

Die Titelkämpfe in Oberhof finden vom 8. bis 19. Februar statt. Röiseland kämpfte bereits im Sommer mit gesundheitlichen Problemen. Auch ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff hatte bereits Anfang November wegen gesundheitlicher Probleme angekündigt, eine längere Wettkampfpause einzulegen.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender der Saison 2022/23