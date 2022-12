Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Engelberg findet beim Skispringen heute das zweite Einzelspringen der Männer statt. Wie lässt sich dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX liefert die Antworten.

Auf Lillehammer in Norwegen und Titisee-Neustadt in Deutschland folgt Engelberg: In der Schweiz geht es seit dem gestrigen Samstag mit den nächsten Wettkämpfen im Skispringen weiter. Nach dem ersten Einzelspringen erwartet die Männer am heutigen Sonntag, den 18. Dezember das zweite Einzelspringen, das um 12.30 Uhr beginnt. Zuvor findet ab 11 Uhr die Qualifikation statt.

Zur Sache geht es dabei auf der Titlisschanze, der Slowene Domen Prevc hat dort 2016 mit 144 Metern für den bisherigen Rekord gesorgt.

Einzelspringen in Engelberg: Im Folgenden bekommt Ihr die Informationen darüber, wie Ihr die Skispringer heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Die Skispringer machen Halt in Engelberg.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV und Livestream

Das Skispringen könnt Ihr heute live im TV und Livestream mitverfolgen - und das über mehrere Wege. Die ARD überträgt das Einzelspringen einerseits, stößt allerdings um 12.55 Uhr dazu. Auf der Website des öffentlich-rechtlichen Senders steht hierzu auch einen Livestream zur Verfügung.

Über dem Öffentlich-Rechtlichen hinaus steht Euch mit Eurosport noch ein weiterer Sender zur Verfügung, um nichts zu verpassen. Das Einzelspringen läuft auf Eurosport 1, los geht es hier bereits mit dem Startschuss um 12.30 Uhr.

Der Privatsender hat als Livestreaming-Plattform den Eurosport Player parat. Dieser ist jedoch kostenpflichtig, auch wenn Eurosport im TV frei empfangbar ist.

Tipp: Sofern Ihr bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot.

Ein Monatsabo kostet bei DAZN 29,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo zahlt Ihr monatlich 24,99 Euro.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute im Liveticker

Wer nicht im TV oder Livestream einschalten kann, der ist erst recht dazu eingeladen, sich bei SPOX reinzuklicken. Wir werden nämlich einen Liveticker online stellen und Euch von dem heutigen Skisprung-Wettkampf berichten.

