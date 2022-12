In Kontiolahti steigt heute der Sprint der Frauen. Hier könnt Ihr das ganze Rennen im Liveticker verfolgen.

Die Biathletinnen sind heute zum dritten Mal im Rahmen des Weltcups in Kontiolahti im Einsatz. Der Sprint steht an. SPOX tickert das Geschehen live und ausführlich mit.

Biathlon: Sprint der Frauen in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Mittwoch wurde die Biathlon-Saison 2022/23 der Frauen mit dem Einzelrennen in Kontiolahti eröffnet. Aus deutscher Sicht ging es schon mal gut los, denn Vanessa Voigt beendete das Rennen auf Rang vier, in der Staffel am Donnerstag wurde das deutsche Quartett zudem Zweiter hinter Schweden.

Vor Beginn: Um 13.45 Uhr geht dieser los, 7,5 Kilometer müssen absolviert werden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Sprint der Frauen in Kontiolahti (Finnland).

© getty Vanessa Voigt wurde im Einzelrennen Vierte.

Biathlon: Sprint der Frauen in Kontiolahti heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird der Sprint sowohl bei Eurosport 1 als auch in der ARD angeboten. Was den Livestream betrifft, sind ebenfalls die beiden Sender mögliche Ansprechpartner. Der Livestream der ARD ist bei sportschau.de kostenlos auffindbar, der Eurosport-Player ist hingegen kostenpflichtig.

DAZN bietet ebenfalls einen Livestream an. Für diesen wird jedoch ein Abonnement benötigt, dieses kann für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr erworben werden.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti