Biathlon: Warum fehlt Olympiasiegerin Tiril Eckhoff beim Auftakt in die Saison?

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Tiril Eckhoff aus Norwegen wird nicht beim Auftakt im finnischen Kontiolahti Ende November dabei sein. Das gab der norwegische Skiverband wenige Wochen vor Beginn der neuen Weltcup-Saison bekannt.

Tiril Eckhoff wird eine Wettkampfpause einlegen und deswegen nicht bei den ersten Biathlon-Rennen der Saison an den Start gehen.

Eckhoff habe zuletzt "eine schwierige Zeit durchgemacht" hieß es in der Erklärung des Verbandes. Sie sei deshalb nicht in der Lage, am Training oder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Die 32-Jährige hatte bereits im Sommer wegen körperlicher Erschöpfung pausiert. Genauere Details, auch zum Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr, wurden nicht bekannt.

"Wir wissen nicht, wann sie zurückkommt. Sie erhält eine gute Betreuung und alle Hilfe, die sie nur bekommen kann. Wir hoffen natürlich, dass es Tiril bald besser geht", sagt die Ärztin des Nationalteams Aasne Fenne Hoksrud.

© getty Tiril Eckhoff fehlt beim Biathlon-Auftakt in Kontiolahti.

Biathlon: Corona-Infektion bei Tiril Eckhoff

Ob die Pause im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion im März dieses Jahres steht, ist nicht bestätigt. Eckhoff hatte sich gegen Ende der vergangenen Saison mit Covid-19 infiziert und danach über Schlafprobleme geklagt.

In einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender tv2 Anfang Oktober bestätigte die Olympiasiegerin die Schlafstörungen. Laut eigenen Aussagen gingen zudem Motivationsprobleme, den Trainingsalltag zu stemmen, einher.

"Wir haben die Situation mit den Trainern und dem Gesundheitsteam bewertet und sind zum Entschluss gekommen, dass sie nicht bereit für Wettkämpfe ist", erläuterte Norwegens Biathlon-Boss Per Arne Botnan.

Eckhoff hat in ihrer Karriere insgesamt acht Olympische Medaillen geholt, darunter zwei goldene in der Mixed-Staffel 2014 und 2022. Zudem gewann sie drei Einzel-Weltmeistertitel sowie den Gesamtweltcup 2020/21.

