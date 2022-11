Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Lake Louise und Riesenslalom der Damen in Killington im TV, Livestream und Liveticker

Die Weltcup-Saison im Ski alpin nimmt Fahrt auf. Am heutigen Tag treten die Herren in der Abfahrt in Lake Louise an. Die Damen gehen zudem beim Riesenslalom in Killington an den Start. Alle Informationen zu den Übertragungen der Rennen und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 26. November, steht bei den Herren und Damen jeweils ein Ski-alpin-Rennen auf dem Programm. Um 16.00 Uhr treten die Damen beim Riesenslalom in Killington an. Später am Abend ab 20.30 Uhr kämpfen die Herren in der Abfahrt in Lake Louise um Weltcup-Punkte.

Für die Damen beginnt heute das Weltcup-Wochenende in Killington mit dem Riesenslalom. Die Blicke sind beim Rennen in den USA vor allem auf Tessa Worley und Mikaela Shiffrin gerichtet. Die DSV-Hoffnungen liegen derweil auf Lena Dürr, die am vergangenen Wochenende beim Slalom in Levi zweimal Vierte wurde. Morgen steht für die Frauen in Killington noch der Slalom an.

Das Weltcup-Wochenende in Lake Louise hätte für die Herren eigentlich schon am gestrigen Freitag beginnen sollen. Doch "wegen der aktuellen Wettersituation und der Prognose für den weiteren Tag" musste diese auf heute verschoben werden, gab die FIS bekannt. Der heutige Super-G fällt also ins Wasser, der morgige findet weiterhin um 20.30 Uhr statt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Lake Louise - Die Infos im Überblick

Event: Abfahrt, Herren

Abfahrt, Herren Datum: 26. November

26. November Start: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Lake Louise

Lake Louise Übertragung im TV: Eurosport 2

Übertragung im Livestream: DAZN , Eurosport, ARD

, Liveticker: SPOX

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Lake Louise und Riesenslalom der Damen in Killington im TV und Livestream

Im TV zeigt Eurosport 2 heute die Abfahrt der Herren und den Riesenslalom der Damen exklusiv im Pay-TV. Die Übertragung des Damen-Rennens beginnt dort um 16.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr seht Ihr auf Eurosport 2 die Abfahrt der Herren. Im kostenpflichtigen Livestream zeigt der Sportsender die Ski-alpin-Rennen im Eurosport Player.

© getty Lena Dürr führt die DSV-Damen in Killington an.

Die ARD bietet zudem einen kostenlosen Livestream beider Rennen an. Ab 18.50 Uhr zeigt der öffentlich-rechtlicher Sender den Riesenslalom der Damen im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Ab 20.30 Uhr seht Ihr dort auch die Abfahrt der Herren.

DAZN zeigt heute ebenfalls beide Rennen live und vollumfänglich im Livestream. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen in Killington - Die Infos im Überblick

Event: Riesenslalom, Damen

Riesenslalom, Damen Datum: 26. November

26. November Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Killington

Killington Übertragung im TV: Eurosport 2

Übertragung im Livestream: DAZN , Eurosport, ARD

, Liveticker: SPOX

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Lake Louise und Riesenslalom der Damen in Killington im Liveticker

Hier bei SPOX begleiten wir für Euch die Abfahrt der Herren und den Riesenslalom der Frauen in ausführlichen Livetickern. Bei SPOX verpasst Ihr nichts von den Ski-alpin-Rennen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Lake Louise und Riesenslalom der Damen in Killington im TV, Livestream und Liveticker - Das Rennwochenende im Überblick