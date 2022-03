Am vorletzten Tag des Weltcups im finnischen Kontiolahti müssen sich die Damen der Biathlon-Welt in der Disziplin Sprint beweisen. Hier könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Zum siebten Mal in dieser Saison duellieren sich die Biathlon-Damen in einem Sprintrennen. Die meisten Punkte hat dabei die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland eingesammelt - ingesamt 299 an der Zahl. Natürlich gilt die 31-Jährige auch heute wieder als Favoritin. Ob sie Ihrer Rolle gerecht werden kann, erfahrt ihr in diesem Liveticker.

Biathlon: Sprint der Damen in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Insgesamt haben die Athletinnen heute eine Strecke von 7,5 Kilometern zu absolvieren. Angesichts des eng getakteten Zeitplans an diesem Weltcup, keine einfache Aufgabe.

Vor Beginn: Los gehen soll es hier ab 12.45 Uhr. Austragungsort ist das Biathlon-Stadion in der finnischen Gemeinde Kontiolahti.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprintrennens der Damen in Kontiolahti.

© getty Beste deutsche Biathletin? Insgesamt 285 Punkte schmücken das Weltcupkonto von Vanessa Voigt. Keine andere Deutsche hat mehr gesammelt.

Biathlon: Sprint der Damen in Kontiolahti heute im Liveticker - Die Übertragung im TV und Livestream

Mit dem ZDF sowie Privatsender Eurosport stehen gleich zwei Anbieter bereit, die eine Übertragung zum Event anbieten. Im Gegensatz zum linearen Fernsehen gibt es im Livestream allerdings nur eine kostenlose Option: Die ZDF-Mediathek. Im Falle des Eurosport-Streams stehen mit DAZN, JOYN+ sowie dem Eurosport-Player ausschließlich kostenpflichtige Modelle zur Auswahl.

Biathlon: Sprint der Damen in Kontiolahti heute im Liveticker - Der aktuelle Weltcup-Gesamtstand