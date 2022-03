Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Skispringen in Oslo findet am heutigen Sonntag das zweite Einzelspringen statt. SPOX verrät Euch, wie und wo Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Auftakt am gestrigen Samstag (5. März) steht in Norwegens Hauptstadt Oslo jetzt das zweite Einzelspringen an. Der Startschuss am heutigen Sonntag, den 6. März fällt diesmal etwas früher um 15.45 Uhr.

Gesprungen wird erneut vom Holmenkollbakken. Die Hill-Size beträgt 134 Meter, der K-Punkt liegt bei 120 Metern, die Höhe des Schanzentischs beläuft sich auf 2,92 Meter. 2019 wurde der letzte Schanzenrekord aufgestellt: 144 Meter von Robert Johansson.

SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie Ihr Skispringen in Oslo heute live im TV und Livestream seht und im Liveticker mitverfolgen könnt.

© getty Oslo ist derzeit Schauplatz im Skispringen.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Oslo heute live im TV und Livestream

Euch wird es relativ einfach gemacht, die Skispringer heute mitzuerleben. Das Einzelspringen gibt es nämlich im Free-TV zu sehen, das dann andererseits auch noch bei gleich zwei Sendern.

Sowohl das ZDF als auch Eurosport nehmen sich der Übertragung an. Das ZDF ist beim ersten Durchgang live dabei, zum zweiten gibt es aber nur eine Zusammenfassung, die in der sportstudio reportage läuft. Reporter ist Stefan Bier, Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer.

Beide Sender bieten auch die Möglichkeit an, das Programm via Livestream zu verfolgen. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender geht das auf sportstudio.de, wohingegen der Livestream von Eurosport nur kostenpflichtig abrufbar ist. Hier gelangt Ihr zum Eurosport Player und erfahrt mehr.

Allerdings: Solltet Ihr schon Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr Euch ein Abo beim Eurosport Player auch gut und gerne sparen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher bei sich auf der Plattform deshalb sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot. Das Springen ist heute bei Eurosport 1 zu sehen.

Falls Ihr noch keine DAZN-Kunden seid: Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, für ein Jahresabo zahlt Ihr 247,99 Euro. Jetzt anmelden!

Abgesehen vom Wintersport kommt Ihr bei dem Streamingdienst auch in den Genuss von jeder Menge Fußball. DAZN zeigt die Champions League, die Bundesliga sowie internationale Top-Ligen live, im Programm enthalten sind zudem die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und noch mehr.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Oslo heute im Liveticker

Wer zum heutigen Einzelspringen trotz der vielen Möglichkeiten nicht im TV oder Livestream einschalten kann oder es einfach nicht möchte, kann gerne hier auf den Liveticker zurückgreifen, um trotzdem nichts zu verpassen. SPOX begleitet die Springer und liefert schriftliche Updates.

Skispringen: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Nation Punkte 1. Ryoyu Kobayashi JPN 1.322 2. Karl Geiger GER 1.279 3. Halvor Egner Granerud NOR 1.090 4. Marius Lindvik NOR 947 5. Markus Eisenbichler GER 726 6. Anze Lanisek SLO 657 7. Stefan Kraft AUT 653 8. Jan Hörl AUT 560 9. Cene Prevc SLO 491 10. Daniel Huber AUT 462

Skispringen: Der Stand im Weltcup der Damen