Skiflug WM, Übertragung: 1. und 2. Durchgang heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Vikersund beginnt heute die Skiflug-WM mit den beiden ersten Durchgängen. Wir zeigen Euch, wo Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skiflug WM in Vikersund: Datum, Ort, Zeit, Infos

Für die besten Skispringer der Welt steht an diesem Wochenende nach der Vierschanzentournee und den Olympischen Winterspielen das dritte Highlight der Saison 2021/22 an. Auf dem Monsterbakken in Vikersund geht es bis kommenden Sonntag, 13. März, im Einzel- und im Team-Wettbewerb um Gold, Silber und Bronze.

Am heutigen Freitag, 11. März, stehen der 1. und der 2. Durchgang im Einzel auf dem Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 16.30 Uhr, der 2. Durchgang wenige Minuten nach Beendigung des 1. Durchgangs. Morgen geht es mit dem 3. und dem 4. Durchgang weiter, am Sonntag folgt der Team-Wettbewerb.

Mit Titelverteidiger Karl Geiger und Markus Eisenbichler hat Deutschland bei der Vergabe der Medaillen zwei heiße Eisen im Feuer. Beide sprangen in der Vergangenheit auf der Skiflugschanze in Vikersund nie auf das Podest. "Skifliegen ist jedes Jahr wieder neu. Manchmal ist es wie verhext, da fliegt man einfach - und manchmal einfach nicht. Ich hoffe, dass Markus und ich ins Segeln kommen", sagte Geiger im Vorfeld der WM.

Der Vikersundbakken ist die größte dieser Anlagen und wird seinem Spitznamen "Monster-Bakken" seit jeher gerecht. Nicht zuletzt, weil der Österreicher Stefan Kraft hier im März 2017 mit 253,5 Metern den noch immer gültigen Weltrekord aufstellte.

Skiflug WM - Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Freitag, 11. März 16.30 Uhr 1. und 2. Durchgang der Einzel-Wettbewerbe Samstag, 12. März 16.30 Uhr 3. und 4. Durchgang der Einzel-Wettbewerbe Sonntag, 13. März 16.30 Uhr Team-Wettbewerb

Skiflug WM, Übertragung: 1. und 2. Durchgang heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung des 1. und 2. Durchgangs im Free-TV ist heute exklusiv die ARD zuständig. Auf Das Erste beginnt die Übertragung mit Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald um 16.20 Uhr.

Live verfolgen könnt Ihr die Skiflug-WM heute auch in den von der ARD zur Verfügung gestellten Livestreams. Diese findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Skiflug WM, Übertragung: 1. und 2. Durchgang heute im Liveticker

Ihr könnt den 1. und 2. Durchgang der Skiflug-WM heute nicht live im Free-TV oder im Livestream verfolgen? Dann klickt in den ausführlichen Liveticker von SPOX und erfahrt alles zum ersten Tag der Einzelentscheidung.

Hier geht's zum Liveticker Skiflug-WM.

