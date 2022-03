Beim Skispringen steigt in Planica heute das erste Skifliegen. SPOX tickert es live mit.

Zum Abschluss der Weltcup-Saison 2021/22 halten sich die Skispringer im slowenischen Planica auf. Dort absolvieren sie heute das Skifliegen. Hier könnt Ihr es im Liveticker verfolgen.

Skispringen: Skifliegen in Planica heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Planica, da war doch mal was mit Geiger? Da war sogar einiges: Im Dezember 2020 wurde der Allgäuer auf der legendären Letalnica im Tal der Schanzen sensationell Skiflug-Weltmeister, gewann im folgenden März beim Weltcup an gleicher Stelle beide Einzelfliegen sowie mit dem Team. "Ich mag die Schanze sehr gerne", sagt Geiger vor dem traditionellen Volksfest der slowenischen Skisprung-Fans. In der Qualifikation am Donnerstag kam er allerdings nur auf Rang 17.

Vor Beginn: Bei Bratwurstduft, Frühlingsgefühlen und fast 20 Grad muss Karl Geiger an seinem Sehnsuchtsort ein letztes Wintermärchen in dieser schier endlosen Saison heraufbeschwören. "Wir sind alle nicht mehr fit, aber beim Skifliegen geht der Puls noch einmal hoch", sagte der Oberstdorfer, der auf der Riesenschanze im slowenischen Planica ab Freitag nach dem Gesamtweltcup greift: "Darauf freue ich mich noch einmal richtig - das macht großen Spaß."

Vor Beginn: Zum Abschluss der Weltcup-Saison geht es beim Skispringen im slowenischen Planica zur Sache. Dort findet am heutigen Freitag das erste von zwei Skifliegen statt. Hier verpasst Ihr nichts, los geht es um 14 Uhr.

Skispringen: Skifliegen in Planica heute live im TV und Livestream

Das Skifliegen gibt es heute der ARD und bei Eurosport zu sehen. Im Ersten beginnt die Übertragung um 14 Uhr, auf Eurosport 1 bereits um 13.50 Uhr.

Kostenlos ist der Livestream der ARD in der hauseigenen Mediathek und auf sportschau.de, kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport, den Ihr über den Eurosport Player abrufen könnt. Ein Monatsabo kostet 6,99 Euro. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer kostenlosen Nutzung über den Zeitraum von 30 Tagen zur Probe.

Durch die seit längerem bestehende Kooperation zwischen DAZN und Eurosport können DAZN-Kunden das Skifliegen auch bei dem Streaminganbieter sehen. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 279,99 Euro.

Skispringen: Der Stand im Gesamt-Weltcup