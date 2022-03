Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel im TV, Livestream und Liveticker

Im französischen Courchevel bestreiten heute sowohl die Damen als auch die Herren einen Super-G. SPOX zeigt Euch, wie Ihr beide Ski-alpin-Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel - Die wichtigsten Infos zu den Rennen

Sowohl die Damen als auch die Herren beenden am heutigen Donnerstag, den 17. März, den Super-G-Weltcup. Auf der Piste in Courchevel in den französischen Alpen sind zuerst die Damen um 10 Uhr im Einsatz, ehe um 11.30 dann die Herren um Weltcup-Punkte kämpfen.

An der Spitze des Super-G-Weltcups werden die beiden Rennen jedoch nicht viel ändern. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren steht der Sieger der kleinen Kristallkugel bereits fest. Bei den Damen hat die Italienerin Federica Brignone 132 Punkte Vorsprung auf Landsfrau Elena Curtoni. Gleiches gilt auch bei den Herren, wo der Norweger Aleksander Aamodt Kilde uneinholbar die Rangliste anführt (130 Punkte vor Matthias Mayer).

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht Donnerstag, 17. März 2022 10.00 Uhr Super-G Damen Donnerstag, 17. März 2022 11.30 Uhr Super-G Herren

© getty Andreas Sander ist Deutschlands bester Super-G-Fahrer.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel im TV und Livestream

Die üblichen Sender sind auch heute wieder für die Übertragung der Ski-Rennen im Einsatz.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel im TV

Im Free-TV werden die Super-G-Rennen sowohl vom ZDF als auch von Eurosport auf Eurosport 1 übertragen. Beim ZDF übernimmt Katja Streso die Moderation beider Wettkämpfe. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 9.55 Uhr mit der Übertragung der Damen, um 11.25 Uhr mit der Übertragung der Herren.

Bei Eurosport 1 ist das Damen-Rennen ab 9.45 Uhr zu sehen, das der Herren ab 11 Uhr.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel im Livestream

Außerdem sind auch dieselben Sender für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Das ZDF bietet seinen Livestream kostenlos und ohne Abo auf zdf.de an. Um hingegen den Livestream von Eurosport nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das pro Monat 6,99 Euro kostet. Damit bekommt Ihr auch Zugriff auf Eurosport 2.

Zugriff auf Eurosport 1 und Eurosport 2 ermöglicht aber auch der Streamingdienst DAZN, der diesbezüglich mit Eurosport eine Kooperation hat. Dadurch sind Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN vorfindbar.

Was Ihr mit einem DAZN-Abo ebenfalls schauen könnt: Fußball (mehrere europäische Topligen + Champions League), US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Kampfsport (UFC und Boxen), Motorsport, Wintersport (neben Ski alpin auch Biathlon und Skispringen), Rugby und Radsport.

Das Abo kostet 29,99 Euro pro Monat. Der Preis für das Jahresabo beträgt 274,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Damen und Herren in Courchevel im Liveticker

Beide Rennen in Courchevel tickern wir bei SPOX live und ausführlich mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf der Piste passiert.

Hier geht es zum Liveticker: Super-G der Damen in Courchevel.

Hier geht es zum Liveticker: Super-G der Herren in Courchevel.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1459 2. Aleksander Aamodt Kilde 1100 3. Henrik Kristoffersen 874 4. Matthias Mayer 858 5. Beat Feuz 794 6. Vincent Kriechmayr 740 7. Dominik Paris 662 8. Manuel Feller 627 9. Lucas Braathen 551 10. Alexis Pinturault 513

