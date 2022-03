Zum letzten Mal in dieser Biathlon-Saison steht für die Herren der Sprint auf dem Programm. Hier könnt Ihr den Sprint der Herren in Oslo im Liveticker erleben.

Im norwegischen Oslo findet heute am letzten Biathlon-Wochenende in dieser Saison der Sprint der Herren statt. Ob ein DSV-Athlet, wie in der letzten Woche in Otepää, heute das Podest erreichen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Biathlon: Sprint der Herren in Oslo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der letzten Woche in Otepää konnten die DSV-Herren im Sprint eine hervorragende Leistung abliefern. Benedikt Doll wurde im Sprint Dritter und nur knapp von Sturla Holm Laegreid und Quentin Fillon Maillet geschlagen. Roman Rees als Fünfter und Erik Lesser als Siebter rundeten das gute Abscheiden der DSV-Athleten ab. Können sie heute im letzten Sprint der Saison eine ähnliche Leistung abliefern?

Vor Beginn: Der heutige Sprint der Herren startet um 15.50 Uhr in Oslo.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprints der Herren in Oslo.

Biathlon: Sprint der Herren in Oslo heute live im TV und Livestream

Das ZDF zeigt den Sprint der Herren in Oslo heute ab 15.40 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Als Kommentatoren-Duo sind für das ZDF am heutigen Tag Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger im Einsatz.

Der öffentlich-rechtliche Sender bieten zudem einen kostenlosen Livestream des Rennens an, den Ihr in der ZDF-Mediathek oder auf zdfsport.de findet.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup der Herren

Platz Name Punkte 1 Quentin Fillon Maillet 870 2 Emilien Jacquelin 625 3 Sebastian Samuelsson 596 4 Vetle Sjåstad Christiansen 594 5 Sturla Holm Laegreid 574 6 Tarjei Bö 545 7 Simon Desthieux 519 8 Benedikt Doll 482 9 Johannes Thingnes Bö 440 10 Sivert Bakken 432 11 Tero Seppälä 422 12 Johannes Kühn 418 13 Alexander Loginov 413 14 Anton Smolski 405 15 Fabien Claude 398