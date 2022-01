Skispringen, Übertragung heute live: Mixed Teamspringen in Willingen im TV, Livestream und Liveticker

Beim Skisprung-Weltcup findet in Willingen heute das Mixed-Springen statt. SPOX klärt Euch darüber auf, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

Nach Titisee-Neustadt steht beim Weltcup im Skispringen ein weiterer Aufenthalt in Deutschland an. Am heutigen Freitag, den 28. Januar, am Samstag, den 29. Januar und am Sonntag, den 30. Januar geht es in der hessischen Gemeinde Willingen weiter.

Los geht es dort auf der Großschanze heute mit dem Mixed-Teamspringen, Auftakt ist um 16 Uhr.

Wie sieht es mit der Übertragung dessen im TV und Livestream aus? Wird das Springen überhaupt ausgestrahlt? SPOX gibt Euch im Folgenden die Informationen hierzu an die Hand.

© getty Die Skispringer machen Halt in Willingen.

Skispringen, Übertragung heute live: Mixed Teamspringen in Willingen im TV und Livestream

Kann man sich das Teamspringen heute live anschauen? Die erfreuliche Antwort lautet: Ja. Und das auch im Free-TV bei nicht nur einem Sender. Aus Willingen melden sich nämlich sowohl das ZDF als auch Eurosport.

Beim ZDF beginnt die Sendung um 15.55 Uhr, auf sportstudio.de werdet Ihr dann auch einen Livestream abrufen können, sofern Ihr gerade kein Fernsehgerät in der Nähe habt. Eike Papsdorf ist Reporterin, Norbert König übernimmt die Moderation. Experte: Toni Innauer.

Eurosport startet um 15.50 Uhr. Genauer gesagt: Einschalten müsst Ihr bei Eurosport 1. Und auch hier bekommt Ihr die Möglichkeit, via Livestream mit dabei zu sein. Einerseits bietet sich dafür der Eurosport Player an, der trotz der Übertragung im Free-TV allerdings kostenpflichtig ist. Weitere Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Oder: Sofern Ihr sowieso bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot.

Falls Ihr noch keine Mitglieder seid: Ein Monatsabo bekommt Ihr noch bis Ende Januar für 14,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Jetzt anmelden, denn zum 1. Februar steigt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden auf 29,99 Euro im Monatsabo und auf 274,99 Euro im Jahresabo an.

Skispringen, Übertragung heute live: Mixed Teamspringen in Willingen im Liveticker

Sollte Euch ein Liveticker zum heutigen Mixed-Teamspringen genügen, dann könnt Ihr Euch gerne in unseren reinklicken. SPOX liefert Euch umgehend alle wichtigen Informationen.

Skispringen: Termine in Willingen