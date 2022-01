Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Weltcup in Cortina d'Ampezzo sind die Damen erneut in Italien im Einsatz. Heute findet der Riesenslalom am Kronplatz statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zwei Tage nach dem Weltcup in Cortina d'Ampezzo steht bei den Damen bereits der nächste an. Weit müssen die Skirennfahrerinnen dafür nicht reisen - der Riesenslalom am heutigen Dienstag, den 25. Januar, findet nämlich ebenfalls in Italien statt. Am Kronplatz wird der sechste Riesenslalom der Saison gefahren. Um 10.30 Uhr wird der 1. Durchgang eröffnet, der 2. geht um 13.30 Uhr los.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute live im TV und Livestream

Free-TV, kostenpflichtiger Livestream und Gratis-Livestream - Ski-Fans haben heute zahlreiche Möglichkeiten, das Rennen der Damen live und in voller Länge zu verfolgen.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Damen-Weltcup an.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute live im TV

Der Riesenslalom wird live im Free-TV übertragen. Anders als üblich ist heute jedoch nicht das ZDF oder Das Erste dafür verantwortlich, sondern der Bayerische Rundfunk. Im Rahmen der "Blickpunkt Sport live"-Sendung geht die Übertragung mit Julia Scharf als Moderatorin um 10.30 Uhr los. Um 13.25 Uhr meldet sich der BR dann für den 2. Durchgang wieder zurück.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute live im Livestream

Parallel dazu hat der BR auch einen kostenlosen Livestream parat.

Meistens bietet auch Eurosport Rennen der Ski-Saison im Free-TV an. Heute ist dies nicht der Fall. Nichtsdestotrotz könnt Ihr auch bei Eurosport 2, dem Pay-TV-Sender, den Riesenslalom verfolgen. Im Eurosport-Player sind beide Eurosport-Sender für 6,99 Euro abrufbar.

Da DAZN sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auf der Plattform im Angebot hat, können auch DAZN-Kunden das Rennen schauen. Möglich ist dies dank der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN. Wer ein gültiges DAZN-Abo hat, kann somit täglich ununterbrochen die beiden Sender abrufen, ohne für den Eurosport-Player zu zahlen.

Mit einem gültigen Abo kann man aber auch auf eine Menge anderer Sportarten zugreifen. Darunter Fußball, US-Sport, Tennis, Darts oder Handball.

Alle, die DAZN abonnieren möchten, müssen sich zwischen dem Monatsbo und dem Jahresabo entscheiden. Für das Monatsabo fallen Kosten in Höhe von 14,99 Euro pro Monat an, das Jahresabo kann für 149,99 Euro jährlich erworben werden.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute im Liveticker

Trotz Übertragung im TV und Livestream habt Ihr immer noch keine Möglichkeit, den Damen-Riesenslalom zu verfolgen? Dann kann SPOX aushelfen. Wir tickern nämlich alle Rennen des Weltcups live mit, darunter auch den Wettbewerb am Kronplatz.

Hier geht's zum Liveticker: Riesenslalom der Damen am Kronplatz.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen