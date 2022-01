Im Weltcup der Damen steht heute der Riesenslalom am Kronplatz auf dem Plan. Hier könnt ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Nach dem Super-G in Cortina d'Ampezzo steht im Weltcup der Damen der Riesenslalom am Kronplatz an. Es ist die vorletzte Station, bevor dann endlich die Olympischen Spiele in Peking losgehen. SPOX tickert die Läufe ausführlich mit.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen am Kronplatz JETZT im Liveticker

Vor Beginn: Den Lauf im ersten Durchgang gesetzt hat der norwegische Trainer Janna Haarala. Insgesamt 44 Tore hat Haarala gesetzt und insbesondere der Übergang in den Steilhang mit einer Neigung von 61 Prozent sollte die Athletinnen auf der technisch anspruchsvollen Piste fordern. Den zweiten Durchgang setzt später US-Coach Mike Day.

Vor Beginn: Deutsche Athletinnen sucht man in der Startliste heute vergeblich. Der Riesenslalom ist nicht die Spezialität der deutschen Fahrerinnen und nachdem die Aufgebote bei den bisherigen Rennen immer klein ausfielen, verzichtet man am Kronplatz darauf, überhaupt eine Starterin zu schicken.

Vor Beginn: Das Team der Schweiz wird in Abwesenheit von Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami von Michelle Gisin angeführt, die allerdings noch nicht viel zählbares in diesem Winter vorweisen konnte. Auch Camille Rast möchte heute noch ein gutes Ergebnis mitnehmen. Andrea Ellenberger, Simone Wild, Vanessa Kasper, Vivianne Härri und Lorina Zelger vervollständigen das Aufgebot in Italien.

Vor Beginn: Katharina Liensberger war in dieser Saison im Riesenslalom einmal knapp am Podest vorbeigefahren und somit hat auch sie sicherlich heute die Möglichkeiten nach vorne einzudringen. Neben ihr rechnene sich auch Ricarda Haaser, Katharina Truppe und Stephanie Brunner etwas auf der ERTA-Piste aus. Katharina Huber, Elisa Mörzinger, Elisabeth Kappaurer, Franziska Gritsch und Nina Astner komplettieren das recht große Aufgebot aus Österreich.

Vor Beginn: Sara Hector hat in diesem Winter schon zwei Rennen gewonnen und stand bei zwei weiteren Wettkämpfen auf dem Podest. Kein Wunder also, dass die Schwedin heute die Favoritenliste anführt. Neben ihr gilt es Tessa Worley, Mikaela Shiffrin und Marta Bassino zu beachten. Auch Petra Vlhova, die mit Startnummer eins auf die Piste geht, wird sich Chancen auf das Podium ausrechnen.

Vor Beginn: Zwei Tage nach dem Super-G in Cortina d'Ampezzo sind die Skirennfahrerinnen erneut im Norden Italiens im Einsatz. Die Speedspezialistinnen haben heute jedoch Pause, gefragt sind die Technikerinnen. Im Riesenslalom zählt die Deutsche Lena Dürr zu den Top-Fahrerinnen. Die gebürtige Münchnerin steht aktuell auf Rang vier im Riesenslalomweltcup.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang wird um 10.30 Uhr eröffnet. Um 13.30 Uhr geht der 2. Lauf los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Damen am Kronplatz (Italien).

Ski alpin: Riesenslalom der Damen am Kronplatz heute im TV und Livestream

Der Bayerische Rundfunk überträgt beide Läufe am Kronplatz live im Free-TV und im Livestream. Eurosport bietet das Rennen im Pay-TV auf Eurosport 2 an. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden auch auf DAZN gezeigt, weswegen auch alle DAZN-Kunden das Rennen verfolgen kann.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kann DAZN abonniert werden.

